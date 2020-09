Un nuevo estudio realizado en Islandia establece cuánto tiempo duran los anticuerpos contra el coronavirus

Un estudio asegura que los anticuerpos contra el COVID-19 duran 4 meses por lo menos (Foto: AFP).

Desde el inicio de la enfermedad, diferentes estudios científicos se cruzan sobre la producción de anticuerpos en las personas que se han contagiado con el COVID-19.

Uno de los principales inconvenientes para tener una certeza es que la pandemia lleva apenas 10 meses desde su aparición en Wuhan, China. Y no es un plazo suficiente como para tener una seguridad científica.

No obstante, en la prestigiosa publicación de "The New England Journal of Medicine" acaba de presentarse un trabajo realizado en Islandia que resulta revelador sobre un tema clave: la inmunidad. Según esta publicación, las personas infectadas desarrollan anticuerpos contra el coronavirus que, por lo menos, permanecen durante cuatro meses en el organismo.

Los pacientes investigados desarrollaron dos tipos de anticuerpos (Foto: AFP).

El trabajo, realizado por los científicos Galit Alter y Robert Seder, se basó en el seguimiento de 30.000 personas en Islandia.

En el inicio del estudio dice que "si se mantienen en niveles elevados, los anticuerpos pueden rápidamente bloquear reinfecciones, confiriendo una protección duradera".

Un nuevo estudio científico dice que la inmunidad dura al menos 4 meses contra el COVID-19 (Foto: The New England Journal of Medicine).

Este estudio, se siguió durante 4 meses, a diferencia de uno anterior que sólo duró 28 días. En este plazo, los científicos llegaron a una conclusión que también mostraron otros estudios: los pacientes infectados desarrollan una "doble respuesta" ante el virus.

La primera, que permite la reacción en el inicio del contagio. Estos anticuerpos tienen una duración limitada.

Luego, una "segunda ola de protección", conformada por anticuerpos que tienen una mayor duración y están en condiciones de actuar en caso de una eventual reinfección.

Un tercio de las personas del estudio fueron detectados como pacientes asintomáticos.

Islandia tiene 8.200 casos de COVID-19 y solo 336 muertes (Foto: AFP).

El trabajo también confirmó otras afirmaciones científicas. Se presentan elevados niveles de anticuerpos en personas mayores y en aquellos que requirieron hospitalización. Por el contrario, en los fumadores o en mujeres que sufrieron una leve enfermedad, la reserva de anticuerpos es menor.

El 90% de los pacientes que tuvo la enfermedad, presentaba anticuerpos 4 meses más tarde. En el final, los científicos consideran que "el estudio provee herramientas útiles para el horizonte de una oleada de vacunas que acabarán con la pandemia".