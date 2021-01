Las lecciones de Bill Gates para la próxima pandemia: evitar la "desigualdad inmunológica" y prepararse "como en una guerra"

Desigualdades en la distribución de las vacunas, un tablero donde se juega nuestra salud (Imagen: Archivo)

En la carta anual de su fundación, Bill y Melinda Gates analizan la situación actual de las vacunas contra el Covid-19 y advierten sobre una próxima pandemia, que debe pensarse "como una guerra". Explican por qué no sirve que pocos países ricos se queden con gran cantidad de vacunas y dejen sin provisión a los más pobres.

"No podemos permitirnos que nos tomen de nuevo por sorpresa", escribieron los Gates. "Para evitar en el futuro una destrucción de las proporciones de la causada por la covid-19, "la preparación para la pandemia debe tomarse tan seriamente como nos tomamos la amenaza de guerra", afirmaron.

Vacuna y "desigualdad inmunológica"

La pandemia de Covid-19 es una caja de resonancia de todo tipo de desigualdades. La geopolítica no escapa a ellas: algunos países ricos ya compraron dosis para vacunar varias veces a su población.

10 de países se quedaron con el 75% del total de vacunas. En el mundo hay 194 estados soberanos. Es lo que los Gates llaman “desigualdad inmunológica”.

Pero en este mundo tan conectado, con viajes permanentes de personas y bienes, el tener las vacunas para un país no garantiza que su población no vuelva a contagiarse. Si el virus no se controla en todo el planeta, si no se alcanza la "inmunidad de rebaño global", las chances de nuevos focos están siempre latentes.

Inversión para la salud

Los Gates consideran que debe haber una enorme inversión económica para evitar la próxima pandemia, algo que los epidemiólogos y expertos en virus aseguran que puede volver a ocurrir en cualquier momento.

"Frenar la próxima pandemia requerirá gastar decenas de miles de millones de dólares por año, una gran inversión, pero recuerden que está previsto que la pandemia del covid-19 le cueste al mundo 28 billones de dólares", dijeron los Gates.

"El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones (y evitar millones de muertes)", agregan.

Desde la fundación piden que se cree un equipo de unos 3.000 profesionales totalmente formados, una especie de "bomberos" de pandemias, disponibles y en alerta permanente.

Los costos se pagan entre todos

Según la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos “

Sobre las economías avanzadas recae casi la mitad de los costos económicos globales de la pandemia en 2021 (49%). "Aún si consiguen vacunar a toda su población”, asegura el informe.