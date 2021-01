China: detectan Covid en helados

Aíslan una compañía y a sus trabajadores luego de detectar coronavirus en helados.

Luego de detectar coronavirus en helados producidos en el este de China, el gobierno asiático dispuso retirar del mercado los productos y aislar la compañía y sus trabajadores.

Más de 29 mil paquetes que no se habían vendido y 390 que habían sido comercializados por la empresa Daqiaodao Food Co., Ltd., en Tianjin (cercana a Beijingen) fueron retirados del mercado y rastreados luego de que se detectara que Covid en helados.

Según informó el gobierno de la ciudad en un comunicado, además de estas medidas se informó a las autoridades de otras localidades sobre esta situación.

Asimismo, la empresa fue aislada y los más de 1600 empleados fueron puestos en cuarentena e hisopados para conocer si se encontraban infectados.

Hasta el momento, según informaron desde el gigante asiático, no habrían indicios de que existieran infecciones tras ingerir el helado, pero se encuentran analizando la leche en polvo proveniente de Nueva Zelanda y suero en polvo originario de Ucrania.

Esta no es la primera vez que se encuentra Covid en alimentos que, según deslizó el gobierno chino, fue encontrado en productos que llegaron desde el exterior, como ya ocurrió con pescados y otros elementos importados.

Con información de agencias