Mientras crecen los casos de Covid-19 en la Argentina, ¿cómo están nuestro vecinos en la región?

Uruguay, modelo en prevención, aún sin vacunas contra el COVID-19 (Foto: AP).

La suba de casos en la Argentina llevaron a las autoridades nacionales a promover medidas adicionales. Como el "toque de queda sanitario", aunque relativizado por la discrecionalidad de cada distrito.

Pero mientras tanto, ¿qué hacen los demás países de la región para luchar contra esta "segunda ola" del Covid-19 o una única pandemia que se resiste a declinar?

Chile: vacunas y cierre de fronteras

El ministerio de salud trasandino reportó en solo 24 horas 3.685 contagios. De inmediato, la cifra causó alarma porque es la más alta desde el pasado 5 de julio.

Enrique Paris, el ministro de Salud, ratificó que Chile ya cuenta con 21.700 dosis de la vacuna de Pfizer. Sumaron 11.700 a la partida de 10.000 que llegó al país el 24 de diciembre de 2020.

Este viernes, en tanto, se informó la autorización para importar la vacuna china de Sinovac, aunque no ha trascendido la cantidad de dosis.

Chile tiene una amplio programa de testeo, muy superior a la Argentina. Hasta el momento, las pruebas de PCR arrojaron una positividad del 7,72%, más que aceptable frente a la pandemia.

También limitó sus ingresos fronterizos. Los aviones solo pueden llegar desde el exterior al aeropuerto de Santiago de chile. Y este jueves, un testeo a los jugadores de Defensa y Justicia impidió que el equipo argentino pudiera jugar con Coquimbo por la Copa Sudamericana.

El gobierno de Sebastián Piñera contempla vacunar a 15 millones de los 18 millones de habitantes del país durante el primer semestre de 2021.

Chile, primer país de la región con la vacuna de Pfizer (Foto: AP).

Paraguay, restricciones para el ingreso

Las autoridades sanitarias de ese país fueron de las primeras en disponer la prohibición de la llegada de aviones desde el Reino Unido tras la aparición de la "cepa británica". Además, impusieron una cuarentena para viajeros que hayan visitado el Reino Unido en las dos últimas semanas.

La medida fue dispuesta por el término de 14 días a partir de la fecha "para salvaguardar la salud de la población y la estabilidad del sistema de salud", expresó un comunicado oficial.

"Los ingresos serán excepcionalmente autorizados, especificados en el protocolo, que cumplan con los requisitos sanitarios (PCR negativo hecho 72 horas anteriores al viaje). Además estarán obligados a guardar cuarentena obligatoria de 10 días en los hoteles de salud o en los albergues disponibles", dispuso el gobierno de Paraguay.

Sobre el fin de semana, una empresa, que no es un laboratorio, solicitó permiso para importar la vacuna rusa. Pero aún no ha sido habilitada por la falta de papeles certificantes. Paraguay aún no recibió vacunas contra el Covid-19.

Bolivia, también con cierres y a la espera de vacunas

"Para proteger la salud de la población boliviana, mediante decreto supremo, ampliamos la suspensión de ingreso de vuelos procedentes de Europa a #Bolivia hasta el 15 de febrero de 2021", dispuso el nuevo presidente, Luis Arce.

Pero lo más importante es el anuncio hecho en los últimos días: el gobierno formalizó la semana pasada la compra de 5,2 millones de las vacunas rusas Sputnik V (la que ya está e la Argentina) para una inmunización masiva a partir de marzo.

LEÉ TAMBIÉN: Argentina superó las 100 mil dosis aplicadas de la vacuna Sputnik V

El primer lote de 6.000 vacunas llegará para personal de salud en enero.

Por otro lado, también se anunció que el país del altiplano accederá a unas 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca-Oxford mediante el dispositivo Covax, puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para las Vacunas (GAVI).

Brasil, el "país quebrado"

Así lo reconoció su presidente, Jair Bolsonaro, casi como reconociendo que su estrategia de "no cerrar la economía" fracasó frente a la pandemia. Con 1.796.673 contagiados, es el tercer país en el mundo en cantidad de casos. Pero asciende al segundo lugar planetario en el número de fallecidos: 200.498 personas.

Brasil tiene un acuerdo particular con AstraZeneca para acceder a la vacuna de Oxford (diferente al que rige para América Latina, con producción en la Argentina y envasado en México). Es por eso que esperan recibir una primera tanda de dos millones de dosis a mediados de este mes de enero.

Vacunación en el amazonas brasileño (Foto: AP).

En tanto, la gobernación de Sao Paulo y el Instituto Butantan, principal productor de vacunas en Brasil, anunciaron el primer pedido de autorización, para uso de emergencia, de la vacuna china CoronaVac. Las pruebas realizadas en nuestro principal socio en el Mercosur dieron una efectividad del 78% en la inmunización de quienes la recibieron.

Uruguay, modelo ante la pandemia, pero sin vacunas

El país oriental fue de los primeros en tomar medidas parciales de aislamiento. También fue el primero que reabrió las escuelas en Sudamérica tras una muy breve interrupción. Su apelación a la responsabilidad civil y los testeos realizados pusieron a Uruguay como modelo sobre cómo combatir a la pandemia.

Si embargo, con la llegada del verano, todo cambió: no solo no pudo abrir sus fronteras al turismo, especialmente el argentino, sino que debió cerrarse casi por completo, con limitadas excepciones.

La aparición de nuevos casos obligó al presidente Luis Lacalle Pou a tomar medidas restrictivas de circulación.

Pero el gran problema es la indefinición con el tema de las vacunas. Al terminar la semana, Uruguay carece de ellas y, peor todavía, de un anuncio concreto: desde dónde llegarán las dosis que espera la población.

LEÉ TAMBIÉN: La FDA aprobó de emergencia la vacuna contra el coronavirus de Moderna en Estados Unidos

Lacalle Pou dijo este jueves que hay una "feroz competencia entre países por conseguir la vacuna". Habló de una negociación con 13 laboratorios, pero no dio datos concretos.

Por eso, la oposición del Frente Amplio lo critica con un argumento simple. “Si no hay ni laboratorio ni fecha de inicio, no hay un plan de vacunación aún”, resumió Miguel Fernández Galeano, titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el anterior gobierno.

El diario italiano La Reppublica elabora un reporte diario de la vacunación en el mundo. El país que más vacunas aplicó es Estados Unidos, con 5.929.418 dosis. En la lista, solo aparecen dos países sudamericanos: Argentina, con 39.599 aplicaciones, y Chile, con 10.689 dosis.