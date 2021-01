Detuvieron en Rusia a uno de los principales opositores a la administración de Putin

Alexéi Navalni al momento de ser detenido en Rusia.

El opositor ruso Alexéi Navalni fue detenido este domingo a su regreso a Rusia desde Alemania, donde permaneció varios meses para recuperarse de un presunto envenenamiento en su país. Además, era intensamente buscado por los servicios penitenciarios rusos (FSIN), luego de que fuera acusado de violar las condiciones de una condena con suspensión de pena de 2014.

Cuando Navalni, de 44 años, se disponía a entregar su pasaporte en el control de fronteras, junto a su mujer Yulia, varios policías lo detuvieron, según publicó AFP. "Continuará detenido hasta la decisión del tribunal", indicó el FSIN.

"Alexéi fue detenido sin explicar el motivo (...) No me dejaron acercarme a él" tras haber pasado la frontera, indicó su abogada, Olga Mijailova, poco después del aterrizaje del avión en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó de "inaceptable" su detención y pidió a Moscú su liberación "inmediata", mientras que Lituania, país de la Unión Europea (UE), urgió a "discutir nuevas sanciones" contra Rusia.

Los servicios penitenciarios habían advertido el jueves que detendrían a su llegada a Navalni, a quien reprochan incumplir, cuando estaba en Alemania, las condiciones de la condena de 2014, que le obliga a presentarse al menos dos veces por semana ante ellos.

Desde finales de diciembre, el opositor también es objeto de una nueva investigación por fraude, por sospechas de haber gastado para su uso personal 356 millones de rublos (3,9 millones de euros, 4,8 millones de dólares) de donaciones.

"Aquí estoy en casa. No tengo miedo, ya que sé que tengo razón y que los casos contra mí están completamente montados. No tengo miedo de nada y los llamo a no temer nada", declaró Navalni a su llegada a Moscú, poco antes de su detención.