Ecuador: cerraron los comicios y se esperan los resultados

Andrés Arauz y Guillermo Lasso, candidatos a presidentes en Ecuador.

Con una alta participación ciudadana, cerraron los comicios presidenciales en Ecuador en una elección que tiene como principales candidatos al ex banquero Guillermo Lasso y Andrés Arauz, ungido por el ex presidente Rafael Correa. Aunque no hay información oficial sobre el resultado, los boca de urna varían desde una victoria de Arauz hasta una segunda vuelta.

Lo único en que coinciden todas las cifras no oficiales es que el candidato de Correa es el más votado, sin embargo, hay variaciones en lo que respecta a la diferencia con Lasso. Es que los boca de urna que difundieron las diferentes encuestadoras van desde una victoria de Arauz en primera vuelta hasta un ballotage.

Ecuador, cabe recordar, tiene un sistema electoral en donde para ganar el comicio el candidato necesita sacar la mitad más uno de los votos o cosechar un 40% pero con 10 puntos porcentuales de diferencia con el segundo en la votación.

A la espera de los resultados oficiales, Arauz se adelantó: "¡Ganamos! Triunfo contundente en todas las regiones de nuestro bello país. Nuestra victoria es de 2 a 1 frente al banquero. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por esta fiesta democrática. Esperaremos los resultados oficiales para salir a festejar”, tuiteó el candidato presidencial.

Lasso, por su parte, evitó hacer declaraciones públicas al respecto y sólo se limitó a continuar con la comunicación de campaña que había establecido. De haber segunda vuelta los comicios se realizarán el 11 de abril, según informaron fuentes oficiales.