Europa inició una masiva campaña de vacunación: ¿Cómo y cuánto se está vacunando en cada país?

Europa comenzó la vacunación masiva contra le COVID-19 (Foto: AP)

"Hoy es un día histórico, es el comienzo de una nueva etapa. Me siento afortunada de ser la primera persona en Grecia en ser vacunada. Creo que hoy mucha gente me tiene envidia”. La declaración corresponde a Esfstathia Kampisiuli, fue la primera persona en Grecia en recibir la vacuna contra el Covid-19. Esfstathia es enfermera en la unidad de cuidados intensivos del hospital Evangelismós de Atenas.

El apuro por comenzar cuanto antes la vacunación masiva contra la pandemia hizo que varios países se adelantaran dentro de la Unión Europea.

Alemania, Hungría y Eslovaquia iniciaron sus procesos el sábado. El gobierno de Ángela Merkel lanzó un primera etapa con 150 mil dosis. Eslovaquia también, recibió 10 mil dosis el pasado 26 de diciembre. El primer ministro húngaro, Vicktor Orban afirmó que tienen un número de vacunas suficiente para aplicar a 35 mil personas.

Las fotografías de las primeras personas vacunándose representan la imagen de la esperanza. Justo en el final del año marcado lo los efectos devastadores para la vida social, la salud y la economía en el mundo entero.

Europa inició su primera etapa de vacunación (Foto: AP)

El dato es significativo porque Europa, con 543.000 muertes, concentra el 31% de los casos fatales en todo el mundo (1.766.194 de muertes).

Dinamarca, contra el virus y la cepa británica

Fue el primer país fuera del Reino Unido que detectó infectados con la mutación del coronavirus. El primer lote de vacunas asciende a 40 mil dosis para Dinamarca.

La distribución, proporcional a la población.

Italia, con 63 millones de habitantes es el tercer país de la Unión Europea (sin el Reino unido) en población. Ya tiene 9.750 dosis, pero desde esta última semana de 2020 espera poder aplicar 470 mil vacunas cada 7 días.

Alemania, recibirá el mayor número de vacunas

El ministro de salud alemán, Jens Spahn, dio los datos contundentes sobre la vacuna en ese país. El primer cargamento fue de 151.000 dosis. Llegaron el 26 de diciembre. Desde ahora, hasta el 7 de enero de 2021, Alemania recibirá 1.900.000 vacunas.

Alemania debe recibir casi 2 millones de dosis en 10 días (Foto: AP)

Por su parte, Francia, en esta primera etapa recibió 19.500 vacunas para una población de 67 millones.

La vacuna que masivamente lleva adelante esta primera etapa es la de Pfizer/ BioNTech . A la espera de la desarrollada por Astra Zeneca con la Universidad de Oxford.

El único país europeo - fuera de Rusia - que aplicará la vacuna Sputnik V es Bielorrusia, aliado de Putin y encabezado por un dictador que ganó unas elecciones que la Unión Europea no reconoce como válidas.

España, una demora que no empaña la esperanza

“Estamos ante el principio del fin", dijo el ministro de salud español en el inicio de la vacunación(Foto: AP)

Tiene asignado un cupo inicial de 350 mil dosis. Pero un problema de logística, provocó un retraso por 24 horas. Las dosis deben llegar desde Bélgica, pero solo este martes estarán en territorio español. El incidente ya está solucionado y desde el martes 29 estarán a disposición de los españoles.

De todas maneras, el retraso no alteró la confianza del ministro de salud de España, Salvador Illa. Con cautela, pero con optimismo declaró: “Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna y el fin es inmunizar a todos los españoles, derrotar al virus. Pero no nos confundamos: quedan meses por delante que no van a ser sencillos”.