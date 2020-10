La ex embajadora venezolana en Argentina tras la aprobación de la resolución en la ONU: "Estamos muy agradecidos"

Elisa Trotta Gamus, ex embajadora venezolana en Argentina, en entrevista con Facundo Pastor.

Elisa Trotta Gamus, ex embajadora venezolana en el país, habló con Facundo Pastor en "4 Días" y se refirió al voto a favor de la Argentina en la aprobación de la resolución de la ONU que condena la violación a los derechos humanos en Venezuela.

"Estamos muy agradecidos", señaló Gamus en referencia a la postura que tomó Argentina en torno al trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que contó con el respaldo del presidente Alberto Fernández.

Con respecto a la situación política que actualmente se vive en Venezuela, la ex embajadora no titubeó en afirmar que "hace 20 años que tenemos un régimen autoritario" y que por ende "no hay elecciones libres".

Asimismo, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro se ha encargado de "secuestrar todos los canales privados", como también sancionar a las radios por hablar del presidente interino Juan Guaidó.

Tras ser consultada sobre la gente que aún apoya a Maduro Gamus sostuvo que "son muy pocos" y que así quedó constatado en las últimas encuestas: "revelan que hay un 90% de rechazo al régimen".