El hijo de Jair Bolsonaro calificó la cuarentena argentina como una "calamidad"

El diputado paulista ya expresó varios comentarios polémicos contra el gobierno de Alberto Fernández (Foto: AFP).

De nuevo, la polémica con un integrante de la familia del presidente del Brasil. Ahora, con las declaraciones de Eduardo Bolsonaro, diputado nacional por el estado de San Pablo.

En un mensaje por Twitter señaló: "Cada día más vemos que Jair Bolsonaro tenía razón cuando preveía que la situación en la Argentina llevaría a una calamidad".

El mensaje también tiene un video con palabras del presidente Alberto Fernández y las quejas de ciudadanos afectados por el cierre de sus actividades.

Eduardo Bolsonaro lo resumió así: "Mire estos testimonios de ciudadanos argentinos y vea cómo el país fue destruido por su gobierno socialista en pocos meses".

El diputado siempre defendió la política de su padre, Jair Bolsonaro, contraria a una cuarentena amplia que paralice la actividad económica de Brasil.

Sin embargo, no es la primera vez que Eduardo polemiza con la Argentina y, particularmente, con el presidente Alberto Fernández. El 29 de octubre de 2019, el legislador publicó un tuit en el que comparaba una foto suya, donde aparecía con una ametralladora, con una imagen de Estanislao (hijo del presidente argentino) diciendo: "Esto no es un meme".

Eduardo Bolsonaro, en un tuit agresivo hacia el hijo del presidente Alberto Fernández (Foto: Twitter).

En el camino hacia Venezuela

En otra de las comparaciones que realizaron varias veces los Bolsonaro entre Brasil y la Argentina, el pasado 22 de agosto de este año, también tuiteó:

"La 'venezuelización' demArgentina continúa... La Argentina de Fernández y Kirchner está tomando medidas semejantes a las de Venezuela de Chávez y Maduro".

El presidente Alberto Fernández, en tanto, respondió anoche en una entrevista televisiva: "No los conozco a los Bolsonaro. La familia de Bolsonaro está muy preocupada por mí y por la Argentina. Yo no tengo nada. Habría que entrevistarlos a ellos. No puedo decir mucho sobre lo que dijo este señor".

En esa línea, el titular de la Casa Rosada puso, nuevamente, la política bilateral por encima de las polémicas declaraciones: "Las relaciones entre Argentina y Brasil son indisolubles".