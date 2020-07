Lacalle Pou, sobre la cuarentena: “No iba a obligar a los uruguayos a confinarse e ir a un Estado policíaco”

Luis Lacalle Pou: definiciones sobre un Uruguay, destacado en el mundo ante la pandemia ( FOTO: AFP)

"Pregunté: '¿Alguien está dispuesto a ir conmigo a detener gente porque está tratando de hacer el peso? ¿Alguien está dispuesto a ir conmigo a detener al que le compró leña porque está trabajando de hacer el peso? ¿No somos capaces en Uruguay de apelar al cuidado personal y colectivo? Y el uruguayo dio una gran demostración". Así resumió Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, la manera en la que se decidió por una sistema de cuarentena limitada y no un aislamiento estricto que "cerrara la economía, que es el motor el país".

En una extensa entrevista con el periodista Alfredo Leuco en Todo Noticias (TN), el mandatario dio una serie de claves sobre la manera en que Uruguay lidió frente al COVID-19. "El uruguayo fue libre a pesar de", remarcó. "Primero como Nación, luego como Estado. Es un bien muy preciado que a veces en la lógica diaria se nos olvida, pero en la difíciles, el uruguayo sale adelante con ese valor y lo defiende", puntualizó. Y agregó: “No estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse e ir rumbo a un Estado policíaco”.

El éxito que ha obtenido el país vecino lo pone como un ejemplo no solo en Sudamérica, sino en el mundo entero.

"La libertad está en el gen del uruguayo", dijo Lacalle Pou (Foto: AFP).

Lacalle también precisó que era necesario dar un ejemplo desde el poder a toda la sociedad. Por eso, dispuso una rebaja de sueldos en la principales cargos públicos. “En el Parlamento votamos una ley que los diputados, senadores, secretarios, ministros y el presidente iban a colaborar con ese fondo. Me pareció que el primer gesto lo teníamos que hacer nosotros. Me parecía injusto que lo tuviera que hacer el que trabaja, el que produce, el que invierte”.

La entrevista duró más de una hora y, en ella, el presidente dejó una serie de definiciones sobre su visión general del Uruguay, su relación con los países de la región, la integración con el mundo y los liderazgos políticos.

La relación con Alberto Fernández y la Argentina

"El presidente Fernández me llamó un día antes de la asunción para decirme que no podía ir por un compromiso con el Parlamento y luego se iba a cruzar el charco para dar una buena señal", comentó sobre el viaje no concretado para la asunción presidencial del mandatario oriental.

Lacalle Pou con Alberto Fernández en la Casa Rosada ( Foto: AFP)

"Buscamos coincidencias de nuestro país con el gobierno argentino. Si nosotros basamos nuestras relaciones por las ideologías, quizás tengamos conflictos y no representaríamos a todo el país. Hablamos del Mercosur, el relacionamiento bilateral con la Argentina. Ese es el faro de nuestra relación", afirmó.

Nicolás Maduro, un dictador

Sobre el líder bolivariano fue contundente: "En el caso de Venezuela y Nicaragua, el sesgo no fue ideológico sino democrático. Era difícil hablar de democracia y derechos humanos teniendo al dictador Nicolás Maduro".

Su relación por el poder

En cuanto al paso por el poder, Lacalle distinguió un pensamiento claro: "Somos inquilinos por cinco años en este despacho".

La economía, el motor

"Buscamos no apagar el motor de la economía porque es lo que hay que revitalizar para que saque el país adelante", se mostró convencido Lacalle Pou.

El presidente descartó la idea de crear impuestos extraordinarios a la riqueza: "En una salida de la crisis, el primero que hace el empujón es el que tiene capacidad financiera, el emprendedor que tiene cierta dimensión económica”.

El futuro tras la pandemia

"Quizá la consecuencia posterior a esta pandemia es que Uruguay se convierta en un lugar de llegada de mucha gente y los vamos a esperar con los brazos abiertos. Porque Uruguay los necesita, Uruguay los quiere y esperemos que puedan desarrollarse como individuos", concluyó.