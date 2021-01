En medio de un fuerte operativo de seguridad, asume Joe Biden como presidente de Estados Unidos

Joe Biden se prepara para asumir al frente del Ejecutivo norteamericano (Foto: AFP).

Este miércoles 20 de enero, Joe Biden asumirá como el 46º presidente de Estados Unidos. En medio de un fuerte operativo de seguridad tras los incidentes que se registraron en el Capitolio hacer escasos días y signado por la pandemia, la ceremonia comenzará a las 11,30 hora local (13,30 hora argentina).

Con cifras récord en cantidad de contagios y muertes y luego de la crisis que despertó la irrupción en el Capitolio de partidarios de Donald Trump, el pasado 6 de enero, Estados Unidos se prepara para iniciar una nueva presidencia, ahora en manos del demócrata Biden.

Cómo será el operativo de seguridad

Según las últimas informaciones, se dispuso elevar la seguridad durante la ceremonia y cerrar grandes sectores de la ciudad de Washington, ya que la presencia de manifestantes "siguen siendo una preocupación debido a su capacidad para actuar con poca o sin ninguna advertencia, su disposición a atacar civiles y blancos fáciles; y su habilidad para causar un número significativo de víctimas", advirtieron desde el Departamento de Seguridad Nacional en un documento publicado por The New York Times.

De este modo, el Pentágono informó que 25.000 efectivos de la Guardia Nacional se sumaron a los ya 4.000 que habían sido autorizados. Asimismo, en Washington aún persiste el estado de emergencia que había sido impuesto por la alcaldesa Muriel Bowser tras los incidentes en el Capitolio.

En tanto, Donald Trump anunció que no estará presente en la ceremonia. "Para todos los que han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero", advirtió el presidente saliente en redes sociales, acción que no será acompañada por Mike Pence, quien adelantó que estará en el evento.

En lo que se refiere a las medidas referidas a la pandemia, se dispuso una celebración "extremadamente limitada", según informaron desde el equipo de Biden. Por lo que instaron a la población a no asistir a la ceremonia que se desarrollará frente al Capitolio.

Cómo es el juramento que deberá pronunciar Biden:

"Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y que, hasta el límite de mis capacidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos".

Artistas invitados

Un elemento de color durante la ceremonia es la presencia de artistas de renombre. Es por eso que, pese a la pandemia, se conoció que, tras el juramento, el actor Tom Hanks será el presentador de un programa de televisión que se extenderá por 90 minutos y buscará reemplazar a las tradicionales celebraciones.

Además, Lady Gaga será la responsable de entonar el himno nacional y Jennifer López hará una presentación musical en la ceremonia. Además, trascendió que se sumarán los cantantes Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Justin Timberlake.