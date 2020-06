Qué se sabe de la nueva gripe surgida en China y cuáles son las chances de que se convierta en la próxima pandemia

El nuevo virus fue descubierto durante un programa de vigilancia de cerdos realizado entre 2011 y 2018 (Foto: AFP).

La noticia causa alerta por sí sola: la aparición de un nuevo virus que podría causar, eventualmente, una nueva pandemia. Mientras aún, la OMS dice que "hay que prepararse para lo peor" por la pandemia de COVID-19.

Esta nueva amenaza se trata de otro tipo de influenza, conocida en su momento como N1H1. Y su origen se localiza nuevamente en China, aunque en este caso se contagia a través de los cerdos.

Los investigadores lo llaman virus G4 y desciende genéticamente de la gripe porcina, que causó una pandemia global en 2009 y que dejó 284 mil víctimas fatales en todo el mundo. El G4 ahora muestra “todas las características esenciales de un virus candidato para pandemia”, previene un estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El artículo que advierte sobre una potencial pandemia (Foto: AFP).

La potencial amenaza de una nueva gripe porcina tiene síntomas característicos de este tipo de enfermedades. Incluso con el coronavirus. Similares a los de la gripe humana normal, pueden incluir fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.

Los investigadores descubrieron al G4 durante un programa de vigilancia de cerdos que se desarrolló entre 2011 y 2018, en el que recolectaron más de 30.000 muestras de hisopos nasales de cerdos en mataderos y hospitales de enseñanza veterinaria en 10 provincias chinas.

Una evidencia clave

El resultado demostró que en las provincias de Hebei y Shandong, ambos lugares con un alto número de cerdos, más del 10% de los trabajadores en granjas porcinas y el 4,4% de la población en general dio positivo en una encuesta realizada entre 2016 y 2018.

Uno de los datos positivos es que su tasa de contagio es mucho más baja que la del COVID-19. La razón principal, según los investigadores, es que, por el momento, la enfermedad ha pasado del animal al ser humano. Y a diferencia del coronavirus, aún no hay evidencias del contagio entre humanos.

Baja probabilidad

Otros científicos, por fuera de este trabajo, traen algo de tranquilidad ante la posibilidad de sufrir una pandemia sobre otra. Especialistas que no participaron del estudio opinan que la probabilidad de que esta variante en particular cause una pandemia es baja. Aunque ratifican que debe hacerse un seguimiento preciso de los casos en China.

Ese fue el principal impacto del COVID-19 para transformarse en pandemia.

Inmunidad, ¿sí o no?

Las pruebas parecen indicar que el G4 puede infectar a los humanos al unirse a nuestras células y receptores, y replicarse rápidamente dentro de nuestras células de la vía aérea.

Y aunque el virus contiene genes H1N1, las personas que han recibido vacunas contra la gripe estacional no tendrían inmunidad. Lo que hace al G4 potencialmente peligroso.

Haber tenido la gripe H1N1 no daría inmunidad contra la G4 porcina (Foto: AFP).

Esta vez, vigilancia y detección temprana

Sun Honglei, el primer autor del artículo, dice que la inclusión de genes de la pandemia de gripe H1N1 2009 por parte del G4 "puede promover la adaptación del virus" que conduce a la transmisión de persona a persona. Por lo tanto, "es necesario fortalecer la vigilancia" de los cerdos chinos para detectar virus de la nueva gripe.

En tanto, además de intensificar la vigilancia, Sun opina que habría que comenzar a impulsar una iniciativa clave: desarrollar una vacuna tanto para cerdos como para humanos.