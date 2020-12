Obama, Bush y Clinton ofrecen vacunarse ante las cámaras para generar confianza en la población

Los tres expresidentes, juntos en una campaña a favor de la vacunación contra el Covid-19 (Foto: USA Today).

Los tres expresidentes estadounidenses Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton se propusieron como voluntarios para vacunarse contra el Covid-19. Lo harán ante las cámaras con un objetivo: generar confianza en los ciudadanos respecto de la seguridad de la vacuna.

Será una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. la autorice.

Barack Obama

"Si Anthony Fauci (titular del organismo que controla las enfermedades contagiosas) me dice que esta vacuna es segura y puedes vacunarte, inmunizarte para que no contraigas Covid, absolutamente, la tomaré", dijo Obama en una entrevista a un medio de su país. "Puedo terminar haciéndolo en televisión o grabándolo, solo para que la gente sepa que confío en la ciencia, y en lo que no confío es en contagiarme de Covid", agregó.

George W. Bush

"Hace unas semanas, el presidente Bush me pidió que le hiciera saber al Dr. Fauci que él quiere hacer lo que pueda para alentar a sus conciudadanos a vacunarse", dijo Freddy Ford, jefe de personal de Bush, a CNN.

"Primero, las vacunas deben considerarse seguras y administrarse a las poblaciones prioritarias. Luego, el presidente Bush se pondrá en la fila para recibir la suya y con gusto lo hará frente a la cámara", agregó.

Bill Clinton

"El presidente Clinton definitivamente tomará una vacuna tan pronto como esté disponible para él, según las prioridades determinadas por los funcionarios de salud pública. Y lo hará en un entorno público si eso ayuda a instar a todos los estadounidenses a hacer lo mismo", dijo Angel Ureña, jefe de prensa del demócrata.