Tras las críticas, la OMS crea una comisión para investigar su actuación desde el inicio de la pandemia

Tedros Adhanon Ghebreyesus, el líder de un organismo que fue objeto de cuestionamientos por sus idas y vueltas (Foto: AFP).

En un intento por recuperar la credibilidad que perdió a partir de su accionar desde la declaración de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud anunció este jueves la creación de un grupo de evaluación independiente de expertos, cuyo mandato se elaborará en consulta con los Estados miembros.

A partir de las acusaciones lanzadas por Donald Trump de consentir que China no fuera transparente en el inicio de la enfermedad del coronavirus; las idas y venidas con las recomendaciones sobre temas como los barbijos; los viajes en avión; la aplicación de remedios como la hidroxicloroquina; y, ahora, la permanencia del COVID-19 en el aire, la OMS se caracterizó por tomar caminos erráticos que afectaron la confianza internacional en el organismo.

La OMS demoró en recomendar el uso del barbijo frente a la pandemia (Foto: AFP)

Por ese motivo, en las últimas horas decidieron apelar a personalidades destacadas del mundo para dirigir a este grupo investigador.

"Estoy orgulloso de anunciar que la exprimera ministra (de Nueva Zelanda) Helen Clark y la expresidenta (de Liberia) Ellen Johnson Sirleaf aceptaron presidir conjuntamente el comité de evaluación sobre la preparación y la respuesta a las pandemias", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La comisión tiene por objetivo revisar y evaluar todos los comportamientos del organismo dependiente de la ONU, que debe velar por la salud mundial.

Trump y Ghebreyesus, junto a Macron, en otros tiempos (Foto: AFP).

Además, debe elaborar un informe conclusivo sobre si la entidad reaccionó a tiempo en cada etapa de la pandemia o, por el contrario, si obvió datos u omitió recomendaciones que pusieron en riesgo a la humanidad frente al avance del COVID-19.

En su declaración de este jueves, Ghebreyesus, el etíope cuestionado que conduce la OMS, dijo a modo de autocrítica: "Pese a todas las advertencias, el mundo no estaba preparado. Nuestros sistemas no estaban preparados. Nuestras comunidades no estaban preparadas. Nuestra cadena de suministros colapsó".

"Llegó el tiempo de una muy honesta reflexión. Todos debemos mirarnos en el espejo. La OMS, cada estado miembro, todos estamos involucrados en la respuesta", concluyó.