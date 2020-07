Con un país otra vez récord en contagios, Trump acepta el barbijo porque se ve como "El Llanero Solitario"

El presidente de Estados Unidos cambió y decidió implementar el uso de un tapabocas (Foto: archivo).

Por quinta vez en los últimos 8 días, Estados Unidos tuvo un nuevo récord de contagios en 24 horas. En un solo día, superó los 50.000 contagios, lo que no hace más que confirmar las dichos de los científicos: el COVID-19 sigue en plena circulación por el país, muy lejos de la predicción de Donald Trump sobre que el virus "se está desvaneciendo".

Estos números que siguen en alza han provocado que numerosos gobernadores se decidieran a retroceder en las medidas hacia la apertura total de la actividad económica y social en los Estados Unidos.

Los mandatarios, además, se ven apurados por la proximidad del Día de la Independencia -el próximo 4 de julio-, una celebración que incluye un feriado y que se teme sea tomado como unas minivacaciones. En síntesis, un escenario ideal que podría llevar a relajos en los cuidados.

Por ejemplo, el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, decidió posponer la apertura de los salones de los restaurantes. Este es un importante símbolo de la "nueva normalidad", que estaba prevista para la próxima semana. Quizás, la medida más representativa de la fase 3 para el desconfinamiento en la Gran Manzana.

En Nueva York dan marcha atrás por el rebrote de COVID-19 (Foto: AFP).

“Las noticias que hemos recibido de todo el país empeoran cada vez más”, alertó de Blasio en una conferencia de prensa. En efecto, en 36 de los 50 estados se presentan a diario alzas en el número de infectados.

Trump, "El Llanero solitario" y los barbijos

En tanto, el presidente Donald Trump volvió a involucrarse en la polémica sobre el uso de los barbijos.

Trump se ve con barbijo como "El Llanero solitario" (Foto: archivo)

Sin embargo, una encuesta demostró que los ciudadanos de ese país son reticentes a usarlo salvo en situaciones de mucho riesgo, como ante grandes aglomeraciones en el transporte público.

Para muchos, el tapabocas es considerado un signo de debilidad. El propio Trump dijo en alguna oportunidad que los barbijos eran para personas "endebles".

Recientemente, en el mes de junio, visitó una fábrica que produce kits para testeos. Por no usar el barbijo de seguridad, hubo que descartar gran parte de esos equipos para exámenes.

Pero ahora, parece haber modificado en parte su opinión. En una entrevista a "Fox Busineess Records" dijo que está a favor de su uso en las situaciones en que es necesario. "Yo lo usaría ante un grupo de personas si estos están cerca. Y la gente me ha visto usarlas", declaró el mandatario.

Sin embargo aclaró que como para acercarse a él es necesario haber pasado por un testeo, no suele está rodeado de personas.

Fue entonces que se reconoció a sí mismo como un personaje de historieta del oeste: "No tengo problemas con eso. Tengo uno y me gusta como me veo. Es oscura, negra y me hace ver como 'El Llanero solitario'. No tengo problema alguno y la gente que se siente bien con él debe usarlo".