¿Qué pretende el gobierno del FMI en la negociación por la deuda?

Maxi Montenegro adelantó cuáles son los objetivos del gobierno en su negociación con el FMI por la deuda.

"Pareciera ser que el FMI, en este caso, viene con una actitud muy predispuesta para la negociación. Es lo que se desprende de las declaraciones de Kristalina Georgieva".

"El gobierno tiene una preocupación en este momento. Si no reduce el déficit fiscal y la emisión monetaria, el ajuste se hace vía el mercado. Viene una gran devaluación y la inflación licúa jubilaciones y salarios. El gobierno discute qué plan acuerda con el FMI, porque debe dar una señal de como habrá una convergencia fiscal".

"El gobierno quiere: en primer lugar que haya una renegociación por la deuda de US$44.000 millones con 3 años de gracia. Tres años sin pagos, hasta 2024. Como se hizo con los acreedores privados".

"También quiere un plan a 10 años, para que haya pagos semestrales. En el esquema de la deuda que contrajo Macri, había que pagar íntegramente en los dos últimos años de Alberto Fernández".

"Dicen en el gobierno que el FMI está ofreciendo la cuota final del desembolso de US$ 5.500 millones que no hizo al ver que Macri perdía las elecciones. Martín Guzmán dice que no se le va a pedir más plata al FMI, pero en el gobierno aseguran que lo ofreció ante la situación crítica que vive la Argentina".

"Esa cantidad representa hoy la misma cifra de las reservas 'líquidas' que tiene el BCRA. Hoy tiene US$6.000 millones y más de la mitad está en oro. El gobierno sabe que está caminando en una cornisa y necesita dólares frescos. Esto puede ser una posibilidad porque han visto predisposición en el FMI".

