La primera fase de la vacuna norteamericana contra el COVID-19 generó una respuesta inmune "vigorosa"

Jennifer Haller, la primera persona inoculada con esta vacuna experimental

En momentos donde varias naciones, entre ellas la Argentina, se encuentran en una "carrera" por obtener una vacuna contra el COVID19, investigadores del National Institutes of Health (NIH) y Moderna Inc afirmaron que la primera fase clínica de la prueba arrojó resultados prometedores, ya que se "generó una respuesta inmune vigorosa".

"La vacuna generó una respuesta inmune vigorosa, creemos que eso va a estar asociado con la protección", afirmó el Dr. William Schaffner del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, un experto en vacunas que no participó en el estudio al analizar los primeros resultados de este estudio.

En ese sentido, el científico norteamericano explicó que esta vacuna debería administrarse en dos dosis, con un mes de diferencia, y que se registraron algunos efectos secundarios como "dolor en los brazos, algunas líneas de fiebre y un poco de fatiga. "Un pequeño precio a pagar por la protección contra COVID", señaló.

Incluso, estos síntomas que podrían vincularse directamente con el COVID19 se presentaron "inmediatamente" luego de la vacunación y tuvieron una duración aproximada de un día, por lo cual concluyeron que son "temporales" y que podrían ser similares a los desencadenados por la respuesta inmune que surge cuando se inoculan otros virus, tales como la gripe.

En esta primera fase, que incluyó a 45 los voluntarios que fueron inoculados en marzo, se determinó que se desarrollaron "anticuerpos neutralizantes en su torrente sanguíneo" que permitirían bloquear la infección y que serían similares a los generados por los pacientes que cursaron la enfermedad, según explicó el equipo de investigación en The New England Journal of Medicine.

En ese sentido, anunciaron que desde el 27 de julio avanzarán hacia una nueva fase, donde la vacuna será administrada a 30 mil personas, en 87 locaciones diferentes en los Estados Unidos.

"Estas son buenas noticias", dijo a AP el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno norteamericano, y adelantó que en esta nueva fase se sumarán a la prueba adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos de riesgo.

"Es una forma cuidadosa de hacerlo paso a paso. Primero, un grupo más pequeño de personas más jóvenes. Luego lo expandes a las personas mayores, sabemos que generalmente no responden tan bien como las personas más jóvenes. Probablemente sea una de las razones por las que es una vacuna de dos dosis", reflexionó Schaffner en diálogo con AP.