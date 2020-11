Sin traspaso de atributos, Arce asumió como presidente de Bolivia

Luis Arce se prepara para convertirse en el presidente de Bolivia. (AP Foto/Natacha Pisarenko, archivo)

Con actos desde la mañana y sin traspaso de atributos, Luis Arce asumió como presidente de Bolivia. Alberto Fernández, que arribó durante la noche de este sábado, mantendrá un encuentro bilateral con flamante primer mandatario durante las primeras horas de la noche.

Asunción sin traspaso

Desde las 7 de la mañana se iniciaron los actos de traspaso de mando, cuando en la céntrica Plaza Murillo, en La Paz, se realizó la koa a la Pachamama, una ancestral ceremonia religiosa.

Ya al mediodía, bajo la atenta mirada de líderes mundiales, entre los que se encuentran Alberto Fernández; el rey de Espala, Felipe VI; el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias; el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, entre otros, Arce se convirtió en el primer mandatario del vecino país.

[HACE INSTANTES] Alberto Fernández arribó a la Asamblea Legislativa para presenciar la asunción de Luis Arce como presidente de Bolivia. pic.twitter.com/LFifBrI9Qi — A24.com (@A24COM) November 8, 2020

Sin embargo, no hubo traspaso de mando, ya que la saliente mandataria Jeanine Áñez decidió volver hacia su región natal. "He vuelto al Beni, a mi hogar, los que hoy me están acosando, tendrán tiempo. Aquí me quedo, a seguir aportando desde el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia", afirmó en su cuenta de Twitter.

El evento de asunción, que cuenta con la presencia de las delegaciones internacionales en la Asamblea Legislativa, finalizará con un desfile popular y con danzas autóctonas folklóricas.

Luego, tanto el presidente como el vicepresidente David Choquehuanca ofrecerán un almuerzo compuesto por platos de la gastronomía boliviana a las delegaciones internacionales.

Cuál es la agenda de Fernández en Bolivia

Desde la noche del sábado, Alberto Fernández se encentra en suelo boliviano. Tras su arribo al Aeropuerto Internacional El Alto de la Ciudad de la Paz, el presidente argentino se reunió con el Rey de España, Felipe VI. Mientras que durante la cena mantuvo un encuentro bilateral con el vicepresidente de España, Pablo Iglesias.

Ya este domingo, horas antes de que se realice el acto de asunción de Arce, se informó que Fernández se reunió con su par de Colombia, Iván Duque.

Alberto Fernández y su par colombiano, Iván Duque.

Según se espera, durante las primeras horas de la noche, luego de finalizado el acto de toma de posesión, la fotografía oficial y el almuerzo ofrecido por Arce, Fernández mantendrá una audiencia bilateral con el flamante presidente boliviano.

En su viaje al vecino país, el primer mandatario argentino se encuentra acompañado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el canciller Felipe Solá; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios Gustavo Beliz (Asuntos Estratégicos); Julio Vitobello (General de Presidencia) y Juan Pablo Biondi (Comunicación y Prensa); el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés.