Campaña por la reelección: Trump reunió a poca gente en Oklahoma, pero confía "en la mayoría silenciosa"

El presidente Donald Trump planificó su regreso a los encuentros públicos de campaña en Tulsa, Oklahoma. Justamente uno de los doce estados que, en los últimos días, tuvieron récord de casos de contagios y muertes.

Trump se presentó el domingo en el escenario del Bok Center de Tulsa. Un lugar con capacidad para caso 20.000 espectadores. Sin embargo, solo 6.500 seguidores del presidente acudieron a la reunión que marcó el reinicio de la campaña electoral por su reelección.

Asesores del primer mandatario dijeron que por medio de las redes sociales, especialmente la juvenil "TIkTok" se propuso a la gente que reservara asientos para el mitin político pero que luego no fueran para que el lugar estuviera plagado de lugares vacíos, cosa que ocurrió.

La acción por las redes sociales fue criticada por Erin Perrine, subdirectora principal de comunicaciones de la campaña de Trump.

“Los izquierdistas hacen esto todo el tiempo. Piensan que si se inscriben para boletos dejarán asientos vacíos. No es el caso en absoluto. Todo lo que están haciendo es darnos acceso a su información de contacto”, dijo.

Como la reserva del asiento se hace desde el celular, los responsables de la campaña presidencial adelantaron que "constantemente eliminamos números falsos, como lo hicimos con decenas de miles en la concentración de este fin de semana en Tulsa".

El presidente Trump sigue adelante en su campaña para buscar la reelección.

THE SILENT MAJORITY IS STRONGER THAN EVER BEFORE! #MAGA pic.twitter.com/AoIcroQUQd