Embed - LIVE! SpaceX Polaris Dawn Dragon Tracker

Una caminata espacial histórica

La misión Polaris Down ya había establecio otro hito en la carrera espacial. Por primera vez, una nave tripulada llegó a ubicarse a 1.400 km de distancia de la Tierra. Fuera de los viajes a la luna y sus preparativos, el hombre jamás había llegados tan lejos. Para poner un claro ejemplo. Desde hace meses, unos asronautas están varados en la estación orbital internacional esperando (ISS) que puedan ser enviados de regreso a nuestro planeta. La ISS se encuentra a 600 km. de altura, es decir la mitad del punto alcanzado por la nave del programa de Elon musk, Space X.

El objetivo de "Polaris Down" era muy ambicioso. La tripulación es civil y no forma parte de la NASA. Lleva a sus propios ingenieros y astronautas y uno muy especial. Se llama Jareed Isaacman, empresario y filántropo norteamericano de 41 años. Pago una suma sideral para convertirse en el primer civil - por fuera de un viaje de la NASA - en realizar una caminata espacial. Es dueño "Draken International", un proveedor de la fuerza aérea y el fundador y director ejecutivo de "Shift4 Payments", un procesador de pagos. Con esa empressa no habrá tenido dificultad para conseguir el lugar a bordo de la nave espacial.

El día martes, Polaris Down hizo historia la llegar a una órbita estacionaria a 1.400 km de altura sobre la Tierra. Para la caminata que cumplieron esta mañana del miércoles, debieron desdender hasta la mitad, 700 kilómetros.

El primer paso fue largo, pero se cumplió dentro de la nave. Los astronautas debieron esperar que mientras se despresuriba la cápsula, los trajes especiales comenzaban a proveer el oxígeno para los 4 tripulantes. Cuando se completó el proceso, llegó em momento tan esperado.

Tras el último chequeo de rutina, Isaacman inició la maniobra para abrir la escotilla. En cianto lo hizo, las cámaras instaladas permimitieron observar al cosmos desde la cápsula. En el centro de control estallaron los aplausos que se multiplicaron cuando una cámara exterior de la nave captó el instante que ya quedó en la historia. Lentamente, la cabeza y el cuerpo de Isaacman emergieron por la escotilla. El espectáculo fue maravilloso.

El primer astronauta "civil" apoyado en la escalerilla de la nave, con medio cuerpo afuera, en las sombras, observando a la Tierra en su asombrosa dimensión y su curvatura ( terraplanistas, absetnerse). mientras se renovaban los festejos y vítores, se dio paso a otro momento histórico. Luego de Isaacman, llegó el tiempo de la ingeniera de SpaceX, Sarah Gillis para su propia caminata espacial. En tanto, Scott Poteet y Anna Menon aguardaron el regreso de sus compañeros.