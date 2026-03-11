Asumió José Antonio Kast en Chile: regresa al poder la derecha, con una versión más extrema

El empresario se convirtió en el nuevo presidente. Con Javier Milei entre los que viajaron especialmente, Chile consolida el peso de los gobernantes de derecha en la región.
El presidente Javier Milei, invitado en la ceremonia de asunción de José Kast como presidente de Chile. (Foto: Reuters)
Hizo un llamado a reformar la Constitución Nacional y, en las elecciones, ganó el comunista Gabriel Boric. Pero su gobierno no pudo dar respuestas a casi ninguna de las demandas surgidas de aquellas revueltas de 2019. Ni siquiera, se pudo consagrar otra Carta Magna y sigue vigente la dejada por el dictador Pinochet.
El ciclo se completó cuando el empresario José Antonio Kast ganó las elecciones en diciembre del año del 2025. Es justo reconocer que Boric jamás se apartó del ideario democrático que Chile construye desde 1990. Fue el único gobernante de izquierda - es comunista - que no dejó de condenar las graves violaciones al estado de derecho y a los derechos Humanos del régimen bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela.
Este miércoles, con su asunción en Valparaíso como el presidente de Chile, se cierra el círculo. La derecha vuelve al poder y con Kast, una postura más extrema que la de Piñera. Además, en la ceremonia estuvieron los principales líderes de la nueva derecha que hoy son mayoría en la región latinoamericana. Con el presidente Javier Milei entre los mandatarios y la significativa ausencia del presidente de Brasil, Lula da Silva.
José Antonio Kast es un abogado y político chileno de derecha, fundador del Partido Republicano y exdiputado. Es considerado un dirigente conservador que defiende políticas de seguridad dura, reducción del gasto público, desregulación económica y un enfoque más restrictivo sobre inmigración. También sostiene posiciones sociales tradicionales, como su oposición al aborto y la defensa de la familia tradicional.
Ganó las elecciones presidenciales de Chile en la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2025, cuando obtuvo cerca del 58% de los votos frente a la candidata oficialista Jeannette Jara.
Su campaña se centró en orden público, combate al crimen y crecimiento económico, con promesas de fortalecer la policía, endurecer la política migratoria y aplicar reformas promercado. ES un nuevo presidente para sumarse a la red de aliados que, en corto tiempo, logró conformar el presidente Donald Trump en la región.
José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile desde el 11 de marzo de 2026, tras imponerse en el balotaje presidencial de diciembre de 2025. Nació el 18 de enero de 1966 en Santiago, tiene 60 años, es abogado y fue durante años uno de los referentes de la derecha chilena. Antes de lanzar su propio espacio político, fue diputado entre 2002 y 2018 por la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los principales partidos conservadores del país y continuador de las ideas de Pinochet, ya en el Chile democrático.
Con el tiempo se distanció de la UDI y en 2019 fundó el Partido Republicano (Chile), una fuerza ubicada más a la derecha del espectro político tradicional. Desde allí construyó su candidatura presidencial con un discurso centrado en orden público, seguridad y crecimiento económico, temas que ganaron relevancia en la agenda chilena tras años de protestas sociales, crisis migratoria en el norte del país y aumento de la preocupación por el delito.
Ideológicamente, Kast es considerado un dirigente de derecha conservadora. Defiende una economía de mercado con menor intervención del Estado, reducción del gasto público, rebajas impositivas y estímulos a la inversión privada. En materia de seguridad propone fortalecer a las fuerzas policiales, endurecer las penas para delitos violentos y ampliar las facultades del Estado para combatir el crimen organizado.
En política migratoria plantea controles más estrictos en la frontera y deportaciones de inmigrantes que ingresen de manera irregular. En temas sociales mantiene posiciones tradicionales: es crítico del aborto, de algunas políticas de género y defensor de la familia tradicional, posturas que lo ubican entre los dirigentes más conservadores de la política chilena contemporánea.
Kast ganó la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre de 2025 con cerca del 58% de los votos, derrotando a la candidata de izquierda Jeannette Jara. Su victoria puso fin al ciclo político iniciado por el gobierno de Gabriel Boric, que representaba a una coalición de izquierda y había llegado al poder en 2022.
El triunfo de Kast marca uno de los giros políticos más importantes en Chile desde el retorno a la democracia en 1990. Después de varios años en los que el país fue gobernado por coaliciones de centroizquierda o centro, la llegada de un presidente claramente conservador refleja un cambio en las prioridades del electorado, con mayor énfasis en seguridad, estabilidad económica y control migratorio.
A nivel regional, su victoria también tiene impacto en el mapa político de América Latina. Durante gran parte de la última década varios países estuvieron gobernados por líderes progresistas o de izquierda. El ascenso de Kast se interpreta como parte de un nuevo mapa político en la región, donde conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y donde temas como la seguridad, la inflación y el crecimiento económico se volvieron centrales en las campañas electorales.