Desesperación en Hong Kong por el trágico incendio que dejó 55 muertos: la escabrosa nueva noticia

Embed

La peor tragedia en Hong Kong

El enorme incendio, más de 24 horas luego del inicio, sigue activo en un complejo de apartamentos de Hong Kong. Hasta ahora, han muerto al menos 55 personas y casi 300 han desaparecido. Hay al momento dos temas principales: controlar todo el fuego para continuar las tareas de rescate y búsqueda.

Por otro lado, la investigación judicial que avanza hacia lo que se cree que puede haber sido provocado por una empresa constructora "gravemente negligente" que utilizó materiales peligrosos, según informó el jueves la policía.

La altura y magnitud del complejo - ocho torres, de las que siete se incendiaron - ya alimentaban desde el inicio la tragedia. Pero las primeras investigaciones ya lograron establecer que hubo acciones negligentes de la constructora que hicieron más grave este luctuoso episodio.

Entre los primeros detalles destacados en el inicio de la investigación figuran que, no sólo los edificios estaban cubiertos con láminas de malla protectora y plásticos que podrían no cumplir las normas contra incendios, sino que descubrieron que algunas ventanas de un edificio no afectado estaban selladas con un material de espuma, instalado por una empresa de construcción que realizaba trabajos de mantenimiento desde hacía un año.

Luego de un día del inicio del incendio, los bomberos se esforzaban por llegar hasta los posibles residentes atrapados en los pisos superiores del complejo de viviendas Wang Fuk Court debido al intenso calor y al denso humo del incendio que empezó el miércoles por la tarde.

El complejo densamente poblado, situado en el barrio de Tai Po, al norte de la ciudad, contaba con 2.000 apartamentos repartidos en ocho bloques en los que vivían más de 4.600 personas en una ciudad que sufre una escasez crónica de viviendas asequibles.

"Compramos en este edificio hace más de 20 años. Todas nuestras pertenencias estaban en este edificio, y ahora que se ha quemado todo, ¿qué nos queda?", se preguntaba un residente de 51 años apellidado Wan, en declaraciones a los medios de información.

Los videos tomados durante la tragedia alcanzan a mostrar como las llamas seguían ardiendo en al menos dos de las torres de 32 pisos cubiertas con malla verde de construcción y andamios de bambú.

El incendio seguía activo más de 24 horas después de su inicio. Las autoridades informaron de que habían controlado las llamas en cuatro de los siete bloques, y que continuaban las operaciones en tres de ellos. Los andamios de bambú son uno de los pilares de la arquitectura tradicional china, pero desde marzo se han ido eliminando progresivamente en Hong Kong por motivos de seguridad. Todos ardieron rápidamente desde el comienzo del incendio.

incendio en Hong Kong 5 Parece una congestión de tránsito, pero es la cantidad de vehículos de bomberos, grúas, policía y ambulancias luchando contra el incendio en Hong Kong. (Foto: Reuters)

Tres detenidos por presunta "negligencia"

Este jueves por la mañana, agentes de policía registraron la empresa de mantenimiento de edificios de la urbanización e incautaron documentos en los que se mencionaba a Wang Fuk Court, según informaron medios de comunicación locales. La empresa no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

"Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa cometieron una negligencia grave, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, causando numerosas víctimas", dijo Eileen Chung, superintendente de la policía de Hong Kong.

Contó que tres hombres de la empresa constructora, dos directores y un consultor de ingeniería, habían sido detenidos como sospechosos de homicidio involuntario en relación con el incendio.

Además de los muertos y los desaparecidos, se informó que 900 residentes estaban repartidos en ocho refugios porque sus departamentos se consumieron por el fuego. El número de muertos es ahora el más alto en un incendio en Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en el incendio de un almacén.

El organismo de lucha contra la corrupción de Hong Kong dijo que ha abierto una investigación sobre las sospechas de corrupción relacionadas con la reforma. "La prioridad es extinguir el fuego y rescatar a los residentes que están atrapados", dijeron las autoridades. Pero la investigación judicial ya está iniciada.

El número cercano a 300 personas desaparecidas se alcanza con los informes presentados por varias personas (familiares, por ejemplo) que reportaron la falta de contacto con quienes estaban en el interior del complejo de 8 torres. Es por eso que aseguran que, lamentablemente, el número de muertos será aún mayor.