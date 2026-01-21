Donald Trump en el Foro Económico de Davos: "Europa no va en la dirección correcta"
El presidente de Estados Unidos tomó la palabra en el foro económico, en medio de un fuerte cruce con líderes europeos por su intención de adquirir Groenlandia y por amenazas de nuevos aranceles.
Trump en Davos: discurso clave ante el Foro Económico Mundial (Foto: Reuters)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, en un clima de alta tensión con líderes europeos a raíz de su intención de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, país integrante de la OTAN.
Cerca de las 10:30 hs argentina, Trump abrió su discurso diciendo que era “un placer estar de regreso en el hermoso Davos, Suiza, y dirigirse a tantos líderes empresariales respetados, tantos amigos y algunos enemigos”.
“Amo Europa y quiero ver a Europa prosperar, pero no va en la dirección correcta”, agregó minutos después.
Además, se refirió al gobierno interino de Venezuela, y aseguró que “el liderazgo del país ha sido muy bueno. Han sido muy, muy inteligentes”.
Las horas previas de Trump antes de su llegada a Davos
En la previa del encuentro, al ser consultado sobre hasta dónde estaba dispuesto a avanzar para lograr el control del territorio, Trump respondió de manera escueta ante la prensa: “Ya se enterarán”. Horas más tarde, al salir de la Casa Blanca rumbo a Suiza, aseguró no tener “ni idea” de cómo se desarrollaría su visita al foro.
El viaje presidencial estuvo marcado por un contratiempo técnico, luego de que un problema eléctrico menor obligara al avión presidencial a regresar poco después del despegue. Finalmente, Trump y su comitiva continuaron el traslado en otra aeronave. Su discurso en Davos, al que asiste por primera vez en seis años, quedó programado para las 14:30 (hora local), aunque la agenda podría sufrir modificaciones.
El mandatario estadounidense volvió a sostener que Groenlandia es un territorio estratégico para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN, especialmente frente al avance de Rusia y China en el Ártico. En ese marco, en los últimos días endureció su postura hacia Europa y advirtió con la posible imposición de aranceles de hasta el 25% a ocho países europeos que respaldaron a Dinamarca en el rechazo a su propuesta.
Desde el continente europeo, varios dirigentes anticiparon eventuales represalias comerciales en caso de que Washington avance con las sanciones. Trump, sin embargo, minimizó ese escenario y descartó una escalada del conflicto. “Cualquier cosa que hagan con nosotros, todo lo que tengo que hacer es igualarlo y va a rebotar de vuelta”, afirmó en una entrevista con News Nation. Luego agregó: “No estamos buscando eso. Probablemente podamos arreglar algo, incluso durante los próximos días”.