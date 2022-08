Antonio Birabent, antes del show regreso de Las Lenguas Muertas: "Somos veteranos entusiastas"

El origen de Las Lenguas Muertas: la cumbre Antonio Birabent y Ariel Minimal

Cuenta la historia que este proyecto emergió de los encuentros que se sucedieron los días miércoles de 2019 en la cocina de la casa de Birabent, junto a Minimal y una guitarra acústica, con mate de por medio, luego de que ambos se cruzaran cuando iban a buscar a sus hijos a la salida del colegio.

"En las primeras reuniones compusimos canciones con una rapidez inaudita. Fue un momento especial. No es normal juntarte con alguien y componer con tanta facilidad. Quedaba un tema por día, a tal punto que después no hubo correcciones. Nos fuimos retroalimentando.", recuerda el vocalista. Y contextualiza:"No sabíamos qué iba a pasar con esas canciones, ni el formato en que las íbamos a tocar. Después del séptimo u octavo tema, nos dimos cuenta de que tirábamos para el lado de una banda de rocanrol. Ahí aparecieron Marcos y Claudio con sus aportes".

"No es casual que en este proyecto seamos cuatro tipos veteranos que llevamos una vida entera de hacer esto. Nos gusta tener esta energía de veteranos entusiastas", expresó Birabent.

-Hace poco Ariel Minimal, a través de las redes sociales, expuso que un show de Pez (banda que lidera) era "barato" porque valía lo mismo que una pizza. ¿Qué reflexión te merece esa opinión?

Antonio Birabent: Es tan difícil ponerle precio a un hecho artístico. Yo pienso que la entrada de Las Lenguas Muertas es extremadamente barata ($1200/https://www.passline.com/eventos/las-lenguas-muertas-presentan-su-vinilo-debut-en-el-ccrichards). Basta con compararla con cualquier gasto en la calle. Entiendo que somos una banda con dos líderes conocidos, pero, por otro lado, es una banda nueva. Tenemos gusto por subir al escenario, un entusiasmo adolescente y no existe una motivación económica. Eso no quiere decir que no nos importe si vienen 40 o 150 personas.

-¿Cómo surgió y por qué incorporaron al disco temas como "Atmósfera pesada" de Sandro y "Este es el mundo de hoy" (Paul Weller), entre otros, teniendo en cuenta la en la inmensidad de canciones que existen?

Antonio Birabent: La decisión fue de Ariel. Él es muy melómano, mucho más que yo. Siempre está escuchando música, otras bandas. Fue buenísimo hacer una reversión del tema de Sandro, me toca de cerca porque tuve la fortuna de conocerlo: un artista versátil que supo pasar por el rocanrol más furioso y otros géneros. De todos los cantantes que vi en vivo fue el que más me impresionó por su interpretación y afinación perfecta.

-Llevás muchos años dentro de la escena del rock nacional, ¿cómo ves el presente de la escena local y cómo te llevás con el género urbano, que suele dividir opiniones dentro del ámbito en el que te movés?

Antonio Birabent: Todo el tiempo surgen cosas nuevas. Cuñado arranqué a mis 20 años, a fines de los 80, éramos algo nuevo para ese entonces. Unas cosas quedan, otras desaparecen. Prefiero pensar que lo esencial es lo mismo. La pulsión por expresarse, lograr algo con la música y llegar a otro va a seguir igual dentro de 200 años con otros aparatos y géneros nuevos.

-¿Qué opinó Moris, tu viejo, de esta etapa en Las Lenguas Muertas?

Antonio Birabent: Mi padre tiene la virtud de no opinar poco si no le preguntan y yo no le pregunté (risas). Pero le gustó lo que escuchó.

-De Ariel Minimal y vos, se puede encontrar biografías e información de sobra en internet. No es el caso de Las Lenguas Muertas. De tener jugar con una definición de diccionario, ¿qué significado le ponés a este proyecto?

Antonio Birabent: Las Lenguas muertas es una aventura y forma de expresarse de hombres grandes que siguen jugando a subirse al escenario. Sigo pensando que siempre hacer música es un ejercicio de libertad, de amor y salud. Cuando estoy inmerso en esas cosas, nunca tengo problemas en ese momento. Eso está antes o después, no en el mientras tanto.

-Es una forma de seguir dando batalla en este camino a la muerte, como dijiste alguna vez...

Antonio Birabent Filosóficamente y de manera irónica, a veces, pienso que hago todo esto para, al final de cuentas, terminar muerto. Y bueno, sí (risas). Es la realidad humana, sobre todos para los que no somos creyentes. Pero esa pulsión y energía, de alguna manera, es un movimiento en contra de la muerte.