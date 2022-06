"Bailo sola", el nuevo himno pop de  Paty Cantú

“Lleva el poder de la mujer desde que inicia hasta que termina, la mujer hoy sabe que no se empodera, si no que nace poderosa, la mujer hoy sabe que cuando nos unimos somos mucho más fuertes. Bailar sola es sinónimo de saber que estás contigo misma, no tiene que ver con la soledad, sino con el amor propio, con lo que puedes disfrutar, literal y metafóricamente. Cuando bailas contigo cuando nadie te ve, es ser libre”, comenta Paty.