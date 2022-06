Conocé a Noe La Máxima, la cantautora revelación 2022

¿Qué artistas te inspiran?

Wow que pregunta difícil! La inspiración no la podría centrar en uno o varios artistas. A mi parecer tiene que ver más con el momento que estás viviendo y en sentirte identificada en ése momento en particular. Empecé escuchando The Beatles, luego Guns and Roses, Aerosmith y soy muy fan del rock y del pop. Amo a Britney Spears, sé casi todas sus canciones. De los artistas de mi país (Argentina), me gustan Gustavo Cerati, siento una admiración profunda por él y su obra, pienso que fue un adelantado en su época. Como referente femenino admiro mucho a Lady Gaga, tambien Miley Cirus, Adele y podría seguir nombrando a muchas mujeres.

¿Cómo definirías tu estilo musical?

No tengo un estilo definido, estoy en ésa búsqueda y creo que nunca llegaré a limitarme, por lo tanto nunca me definiré. Me gustan muchos estilos musicales y los disfruto a todos. Trato de que mi esencia se mantenga en cada uno de ellos, y si me gusta lo que hago, ni lo pienso, a grabar! Mi propuesta actual es música comercial, reggeaton, pop, r&b con letras que hablan de mi manera de ver las cosas, a veces autoreferenciales y otras hablando de situaciones que veo y digo: tengo que hacer una canción que hable de esto, aunque no me roce en lo personal. Me encanta erotizar, y hablar explicitamente en mis canciones.

¿Por qué elegiste Noe La Máxima como nombre artístico?

Surgió espontáneamente. Estaba en el estudio de grabación y de repente tiré un punch line muy bueno y me salió la expresión "soy la máxima" (risas), en ese momento los productores se miraron y dijeron "ése debería ser tu nombre artístico", nos reímos. Luego, lo pensé en frío y lo acepté por tomarlo desde dar lo máximo, el máximo esfuerzo, la máxima actitud. Así quedó.

¿Sabemos que estás trabajando con un productor multipremiado, contale a la audiencia quien es, que hizo y que están haciendo musicalmente?

Siii! Estoy trabajando con Alean Imbert, gran productor y músico, ganador de Grammy, un groso! Trabaja con muchísima gente reconocida de la industria. Lo conoci cuando vivía en Puerto Rico, en esos momentos estaba buscando a aguien que me llevara al nivel que yo aspiraba. Le envié mis composiciones, le encantaron y comenzamos a trabajar en mi proyecto. Luego me mude a Miami, actualmente estamos trabajando en mi sonido fusionando diversos estilos musicales dentro del universo urbano.

¿Cuándo y cómo será tu lanzamiento?

Todavía no tengo fecha exacta, pero muy pronto, si todo sale como espero en julio de 2022 voy a lanzar mi primer sencillo y con muchas sorpresas que espero les gusten tanto como a mi.

¿Cuántos temas componen tu material?

Tengo muchas canciones que saldrán en modalidad single. Tal vez el año próximo saque mi primer EP, con un concepto que concatene varias de las canciones que he grabado.

¿Cuál es el corte de difusión?

Aún no lo he decidido, tenemos muchas opciones, y todas me gustan! Ya tengo una, que creo es la que va a salir, y que ya grabé el video. El dilema es que me gustan todas y no se por cuál decidirme. Irónicamente espero que me siga pasando asi. (Risas)

¿Lanzarás video con el tema?

De unaaaa, el video lo grabé en La Habana, Cuba, con un grupo de bailarines extraordinarios que le dieron ése condimento tropical y movido!

¿De quiénes son las autorías de los temas y que letras te inspiran?

Las canciones las escribo yo, en su mayoria, pero me encanta colaborar con otros compositores, me inspira hablar de la libertad sexual, el empoderamiento de la mujer y a veces utilizó el humor como parte de las mismas.

¿Cuáles son tus pasos a seguir?

Seguir creando, fortaleciéndome con disciplina, creo que el talento sin esfuerzo es talento no optimizado y por más que uno sueñe, si no trabajas duro, los resultados no llegan. Trato de aprender de todo y de todos.

¿Cómo te ves a futuro?

Pensar en el futuro me sube los niveles de ansiedad de una manera descomunal! Pero cuando pienso en eso, me veo como referente y fuente de inspiracion hacia otras mujeres. En este camino, tomar el riesgo es una decisión dificil pero no imposible. Me gustaría que se identifiquen con mi música y con mi historia y, porqué no, leer esta nota en unos años y sonreír al ver hasta donde pude llegar.