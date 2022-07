Darío Siciliano presentará su show Noche de Jazz y Baladas

– ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música?

Fue cuando vi un concierto de Unicef, al ver varios artistas, entre ellos a Rod Stewart, entendí que me sentía atraído por la música.

– ¿Cuándo fue tu debut profesional?

Comencé actuando en pequeños lugares, hasta que en 1990 cante en el Café Tortoni, junto con otros intérpretes, y de ahí continué actuando en bares, cafés y restós en CABA y en la provincia de Buenos Aires.

– ¿Cómo definirías tu estilo musical?

Me definiría como baladista, ya que me identifico con la música romántica en inglés y en español, a pesar de que mis influencias fueron el pop, folk jazz y otros ritmos.

– Sabemos que tenés otra profesión paralela, ¿Cómo alternás esas dos pasiones?

Esa es la parte interesante, dedico mucho tiempo a la óptica, en la que trabajo desde noviembre del 86′, me divido entre estas dos pasiones.

– Vi dos vídeos que están en YouTube. ¿Cuáles son esos temas y porqué los elegiste?

Estas son dos canciones diferentes e interesantes a la vez: You Make my Feel sou Young ( Me haces sentir tan joven), es en mi opinion una canción con cierta rítmica que la hace muy llevadera, el título lo dice todo y Guapa, dedicada a todas las damas/mujeres, ya que hace una prolija descripción de ellas, a pesar que habla de una mujer en particular.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Darío Siciliano (@baladas.dariosiciliano)

– ¿Cómo repercutió en vos la pandemia? ¿Qué sacaste de positivo?

La pandemia fue algo impensado por todos, y digamos que nos afecto de una forma inesperada, en mi caso pude trabajar conmigo( llegando a descubrir una mejor comunicación con el público), además de seguir en la óptica, desarrolle un sentido mas altruista y de compresión por todo lo que nos rodea.

– ¿Cuándo tenés previsto tu próximo show?

Tengo una presentacion el viernes 22 de julio a las 21hs a la que denominamos Noche de Jazz y Baladas en El Patio de Martínez, Emilio Lamarca 322, Martínez.

– ¿De qué va a constar?

Lo haremos en forma de trío: piano, percusión y voz, e interpretaremos lo que yo llamo las canciones Sinatra, ó una remake de los clásicos del Sr.: Sinatra, con alguna canción de ese tipo de repertorio y también música melódica, baladas y boleros en español.

– ¿Cómo te ves a futuro, como te soñás?

Creo que mi futuro, se centra en cantar este repertorio, en los pubs, restós, clubes de jazz, etc., haciéndome un nombre, representando éste género musical que admiro y adoro.