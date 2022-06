Eros Ramazzotti en Argentina: cuándo y dónde será el show

El 2 de diciembre en el Movistar Arena, además de las canciones históricas que han contribuido al éxito de Ramazzotti, el público podrá disfrutar de los nuevos temas de su próximo trabajo discográfico que estará disponible a partir del 16 DE SEPTIEMBRE 2022.

" He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia. No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y empezar a hacer música de nuevo. Juntos", dijo Eros Ramazzotti.