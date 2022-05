Fabián Esperon, el Mánager de los Caniggia, se lanza como DJ

Fabián Esperon, el representante de los hermanos Caniggia y Karina Jelinek, entre otras celebridades, anunció que se lanza como DJ y adelantó algunos de sus nuevos temas que se pueden encontrar en la plataforma de Spotify. Se trata de versiones de más canciones “Have you ever seen the rain”, “Billie Jean”, “Every Breath you take”, “I Want to Break free” y “I Just Call to say I love you”.