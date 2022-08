Fer Dente, Franco Masini y Nahuel Pennisi, en una nueva súperproducción musical 

"Regreso en Patagonia" se podrá disfrutar a partir del 8 de septiembre en el teatro Metropolitan Sura. El elenco ya se encuentra ensayando varias horas por día para llegar relajados al estreno. El potente trío protagónico estará acompañado por Iñaki Aldao, Laura Esquivel, Karina Hernández, Cande Molfese y Roberto Peloni. Y un destacado elenco de lo mejor del género de nuestro país: Pedro Vega, Maca Palermo, Lucila Muiño, Felipe Tarigo, Lucía Perdigón, Anita Petrich, Camila Meilerman, Nico Villalba, David Okada Caldas, Facundo Massuco, Matias Gonzalez, Pato Flores, Jimena Gómez, Lisa Queti, Rochy Ferrari, Matías Prieto Peccia, Maru Gaud Arena, Martina Loyato, Belén Alonso, Jon Agostinelli, Rodrigo Vallejos, Jose Della Rossa, Camila Rosen y Candela Zubeldia.

La obra cuenta la historia de Guillermo Prado (Fer Dente) un escritor al que la vida no le sonríe. Su trabajo no lo hace feliz y sus sueños se desvanecen en el aire. Hasta que una tarde, luego de un mal día, recibe el llamado de Rafael (Nahuel Pennisi) un amigo muy cercano, al que no ve hace tiempo y que lo invita a visitarlo a Patagonia. Guillermo cansado de todo, decide viajar. En el periplo conocerá a un ser especial, llamado Príncipe (Franco Masini), con el que continuarán el viaje, cada uno en búsqueda de un amigo. Cruzarán montañas, ríos, paisajes extraordinarios, conocerán raros personajes y fortalecerán su amistad. Cuando llegan a la cabaña de Rafael y su mujer, una revelación cambiará para siempre sus vidas.

“Regreso en patagonia” se podrá disfrutar de jueves a domingos con doble función los días sábados. Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro o a través del sistema de Plateanet.