Gretha Matiauda: la cantante que traspasa las fronteras de la música y será Miss Paraguay

Lo paradójico es que más allá de su faceta de modelo y cantante, ahora, la vida le brinda una reivindicativa revancha: Gretha, así decidieron llamarla sus padres por la icónica actriz sueca nacionalizada estadounidense Greta Garbo, fue elegida entre más de seis cientas postulantes para representar a su país en el prestigioso certamen internacional de belleza "Miss Continentes Unidos" que se llevará a cabo en el mes de julio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, destino al que llegará con un fuerte anhelo: 'Me gustaría demostrar el empoderamiento de la mujer y romper paradigmas".

Desde niña, Matiauda, siempre se sintió conectada con el mundo artístico y se atraían mutuamente tanto ella como las luces, los brillos y las cámaras. Durante su infancia sus ídolos fueron personajes bien argentinos como "Floricienta", "Patito Feo" y ya entrando en la adolescencia comenzó a sentirse fuertemente atraída por el género Pop (Justin Bieber), para luego entrar raudamente al vértigo del Rock: "hoy en día mi amor por la música no tiene género", declara.

Tuvo el privilegio de asistir siempre a los conciertos de sus artistas favoritos las veces que cantaban en Paraguay, siendo de las niñas que lo vivía mucha emoción al punto de ir a recibirlos en el aeropuerto y realizar largas vigilias para interceptarlos y llevarse su trofeo ya sea fotos, autógrafos o la mirada de sus ídolos. Gretha no es una improvisada, siempre supo cuál sería su destino y se formó con las mejores profesoras. En danzas con Jessica Arias, en la academia de Paola Hermann, y hoy en día su maestra de canto es la prestigiosa Lennys Paredes.

En cuanto a lo artístico musical lanzará varias canciones a mediados de septiembre y su primer single llamado "Bonita" ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

Sobre sus sueños esta artista integral sostiene: "Quiero un mundo mejor para nuestras generaciones futuras y no descarto más adelante llegar a incursionar en la política de mi país no solo para ayudar en cuanto a infraestructura y propuestas de mejoras sino porque tengo debilidad por los sectores más olvidados, por los más débiles, por los animales explotados, por la gente de la tercera edad sin protección alguna y deseo ser parte fundamental de un Gobierno que no los desampare".