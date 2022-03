Guns N' Roses, en Argentina: comenzó la venta de entradas para su show

Guns N' Roses

“South American Tour 2022” es la continuación de su gira “Not in This Lifetime Tour”, el cual marcó el reencuentro del núcleo original de “los Guns” luego de varios años de distanciamiento. El encuentro más esperado por los fans se dio en el marco de los 30 años de una de las bandas de rock más influyentes de las últimas décadas.

“Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta hoy en día forman son hit, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, entre otros.

Los precios de los tickets a la venta:

Stand Up | Vip (Preventa) $17.500 + s/c

Stand Up | Sívori B y M (Preventa) $10.000 + s/c

Platea preferencial San Martín B y M (Preventa) $16.500 + s/c

Platea preferencial Belgrano B y M (Preventa) $16.500 + s/c

Platea común San Martín B y M (Preventa) $13.500 + s/c

Platea común Belgrano B y M (Preventa) $13.500 + s/c

Platea alta San Martín + Belgrano (Preventa) $10.000 + s/c

Platea Sívori Media s/n (Preventa) $12.000 + s/c

General Alta Sívori (Preventa) $7.500 + s/c