Guns N' Roses confirmó su vuelta a Argentina

“Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta hoy en día forman son hit, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, entre otros.

Guns N´Roses iba a venir a Argentina para formar parte de Lollapalooza Argentina 2020. Hoy regresan para concretar ese esperadísimo show. Los tickets se venderán en instancia de preventa, a partir del jueves 24 de marzo a partir de las 12 del mediodía a través de All Access. Mientras que la venta general de tickets se habilitará a partir del viernes 25 de marzo.