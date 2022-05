RED GREEN BLUE, que fue producido por la banda junto con el productor/ingeniero/mezclador ganador del GRAMMY® Jim Scott (Tom Petty, Red Hot Chili Peppers, Wilco) y el artista/productor ganador del GRAMMY® David Garza (Fiona Apple, Del interior). amplifica la trifecta de sonido única de la banda de una nueva manera que se destacó a través del lanzamiento de tres sencillos, uno con cada hermano.

Comenzando con la emotiva "Child At Heart" de Taylor, seguida por el rasgueo country de Isaac "Write You A Song" y finalmente "Don't Let Me Down" de Zac con infusión de rock, cada lanzamiento de canción fue una pista de las influencias musicales únicas que hacen puso en marcha el proyecto y estuvo acompañado de videos musicales oficiales dinámicos disponibles para transmitir ahora a través de YouTube.