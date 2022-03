Keith Richards lanza "Main Offender"

El álbum se publicó originalmente en octubre de 1992, cuatro años después de su primer disco solista “Talk Is Cheap”, y cuenta con los queridos X-Pensive Winos: el baterista y colaborador desde hace mucho tiempo Steve Jordan (quien recientemente tocó la batería con The Rolling Stones en su gira de 2021 “No Filter Tour” por Estados Unidos), el guitarrista Waddy Wachtel, el bajista Charley Drayton, el tecladista Ivan Neville, la cantante Sarah Dash y los coristas Bernard Fowler y Babi Floyd.

Keith Richards & the X-Pensive Winos perform "999"

Los cautivadores 10 temas de “Main Offender” incluyen los eléctricos singles “Wicked As It Seems”, “Eileen” y “Hate It When You Leave”. El álbum fue producido por Keith Richards, Waddy Wachtel y Steve Jordan. El bonus álbum en vivo también fue mezclado y producido por Jordan.

Keith sobre “Main Offender” Edición 30 Aniversario: “Es un box set increíble. Hay cosas interesantes acá, algunas fotos, garabatos, está hecho desde el corazón. Veo aquí a algunos de mis grandes amigos: Waddy Wachtel, Steve Jordan, Ivan Neville, Charley Drayton, Sarah Dash, Babi Floyd, Bobby Keys… Esto es inmejorable. Esto es lo que hago, toco rock and roll con los mejores del mundo. Amo trabajar con ellos, es todo amor”.

El super deluxe box set de “Main Offender” incluye un exclusivo estuche de colección, que contiene una impresión removible y numerada a mano del retrato original de la portada del álbum, sin recortar. En el interior hay un libro de arte único con el disco prensado en vinilo de color humo.

El LP y el CD de “Main Offender” fueron remasterizados bajo la supervisión del productor original y X-Pensive Wino, Steve Jordan. El exclusivo álbum “Winos Live in London '92” te sitúa delante del show con versiones inéditas de "Eileen", "Hate It When you Leave", "Happy", y más.