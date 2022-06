Cómo será el espectáculo

La música y los juegos son la excusa para el encuentro: en el espectáculo hay canciones sobre los derechos, pero esta vez de los padres y madre, un nene neoliberal que se quiere comprar todo, una canción para los abuelos que le dejan hacer cualquier cosa a sus nietos, el mal negocio de comprar una mascota, una niñera que no viene y complica todo, la locura pandémica de las burbujas y las clases, un padre que arregla una cosa y automáticamente rompe otra peor, un nene al que no le sale la tarea porque no entiende nada…