Marky Ramone llega a Capital Federal con una única función

La banda de Marky incluye en sus filas desde el 2016 a Pela en voz, vocalista y compositor vasco, criado musicalmente por Ramones y por el punk que se hizo en Euskadi en los 80´s. Anteriormente publicó varios trabajos con bandas punk-rock como Obligaciones o Los Tornillos.

En el marco de su gira 2022, se reeditarán en vinilo por el sello Pinhead Recordssus dos álbumes con Marky Ramone and The Intruders: “Marky And The Intruders” y “The Answer To Your Problems?”.

Esta etapa solista comenzó una vez finalizada la carrera de Ramones en 1996, el segundo disco fue producido por Lars Frederiksen de Rancid y cuenta con la participación de Joan Jett.