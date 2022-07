Mauro Alan y el crecimiento de su video "Soñá Despierto" que conquista al público infantil

Recuerdo que me llamaban la atención las luces, el público, los aplausos, veía la función cuatro veces al día. Ver a mi papá arriba del escenario era lo más.

Ya en mi adolescencia empecé a estudiar teatro con grandes figuras de la talla de Luisina Brando, Carlos Evaristo, Agustín Alesso, Hector Presa entre otros, y fue ahí donde dí mis primeros pasos en el mundo televisivo y teatral.

A mis 23 años hice mi primera participación en televisión en un programa de canal 13 que se llamaba “Como Pan Caliente”, y a partir de allí seguí en otros como “Donde Estás Amor de mi Vida”, cámaras ocultas con Marcelo Tinelli en ShowMatch y estuve muchos años en “Fanáticas ” un programa de fútbol conducido por Karen Reichardt. También hice temporada teatral en Carlos Paz en el 2006 con una comedia picaresca protagonizada por Marixa Balli y Karen Reichardt.

Soña despierto (Videoclip)

Considero que el giro de mi carrera fue en el 2011 cuando comienzo a trabajar en una comedia musical infantil (algo que había deseado toda mi vida), llamada “Robin Hood” en el teatro Apolo, escrita y dirigida por Hector Presa, música de Angel Mahler, coreografia de Mecha Fernández y junto a un elenco de grandes figuras como Oski Guzmán, Omar Calicchio, Maria Rojí, Jorge Priano y Luli Romano Lastra.

Mi papel fue actuar y ser el responsable de gestionar el proyecto. El resultado fue ganar el premio ACE al mejor infantil de ese año.

“Robin Hood” fue un antes y un después. Inevitablemente al ver las caritas de los chicos cuando salíamos a escena me retrotraía a mi infancia felíz en el circo con mi papá.

En 2013 estrené mi primera canción infantil con el correspondiente video clip, llamado “HOLA HOLA”, viralizándose y convirtiéndose en un boom.

Ahí nació Mauro Alan, este personaje divertido y fresco, inspirado y dedicado a los más pequeños?

Gracias por los halagos, correcto. Allí nació efectivamente mi personaje y descubrí que trabajar para niños es lo que más amo en esta vida.

-¿Cómo continuó tu carrera?

Al principio sólo tenía una canción propia y hacía covers de Panam y de Adriana. Empecé con 4 bailarines/actores que me acompañaban animando en cumpleaños y fiestas infantiles.

Ese mismo año fue que pudimos estar en el cumple del hijo de Wanda Nara y Maxi López, Valentino que por ese entonces cumplía 3 añitos.

Seguí apostando a este sueño que me hacía tan feliz, trabajando y componiendo canciones para el show.

En septiembre del 2014 Laura Franco, alias “Panam” me dá la posibilidad de cantar mi “HOLA HOLA” en su espectáculo llevado a cabo en San Fernando. Este gesto me dio mucha visibilidad en las redes. Siempre voy a estar muy agradecido con ella, porque no cualquiera brinda un espacio a quien está arrancando, fue muy generosa conmigo.

Paralelamente a esto, jamás dejé de trabajar en todo lo que conlleva un show. Componer, reunirse con los músicos, vestuarios, equipos, nuevos personajes que se sumaban, el guión, en fin nunca paré.

Fue en el año 2015 cuando llamo a Diego Jaráz, director de teatro, para escribir y dirigir el “Show de Mauro Alan y la Bruja Maruja”, ampliando así el elenco, empezando a consolidarnos como estamos hoy en día: La bruja, los cuatro bailarines/actores, los muñecos de Tiger, Winnie Pooh y yo.

El show se estrenó en Mendoza ese año, y nos fue muy bien. Comenzamos a llevarlo a los distintos lugares del país y fuimos maravillosamente recibidos y a partir de ese momento nunca paramos. Ya tenemos diez canciones propias que van a ser parte del material que próximamente estará disponible para todos. Es un show muy lindo con mucho color, canciones y ahí se produjo la magia del éxito.

-¿Quiénes son tus referentes?

Tengo mucho respeto por los que hoy son los número uno y hacen su trabajo con tanto amor como Panam, Topa, Piñon, Adriana, entre otros.

Mi mayor ídolo es Carlitos Balá, es a quien más admiro como artista en el rubro por su trayectoria, su espontaneidad y ocurrencia; es mi maestro.

-¿Cómo es tu presenté y que tenés previsto a futuro?

Continuamos trabajando con todo el elenco, tanto en shows particulares, animando cumples, como en eventos más grandes del sector público.

Estrené una canción que se llama “Soñá despierto”, que salió con su video clip en marzo por mi canal de YouTube, Spotify y en todas mis redes sociales.

Los próximos shows se irán reactivando a medida que la pandemia lo permita.

-¿Cómo te ves de acá a unos años?

Me veo haciendo lo que amo.

Creo que va a costar mucho bajarme de un escenario porque esa es la vida que elegí y me hace muy feliz. Hoy es el Show de Mauro Alan, pero quizás mañana sea otra cosa, dirigir, producir, siempre enfocado en lo que me gusta hacer.

Siento una alegría inmensa siendo parte de esta rama artística tan hermosa que me permite el contacto con los niños que son lo que más amo en la vida.