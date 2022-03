Milky Chance estrena nuevo single y video

Toda esta actividad sigue al lanzamiento en 2019 de su aclamado álbum “Mind The Moon” (del que NPR Music dijo que introducía «nuevos giros en el viejo concepto de la música del mundo», mientras que American Songwriter comentó que «da grandes saltos y aterriza en un territorio completamente inesperado, pero creativamente rico») y su colaboración con Jack Johnson en «Don’t Let Me Down» de 2020.