Montaner selló su amor incondicional por Argentina con dos conciertos sold out en el Luna Park

Para sorpresa del público y a través de visuales representando el histórico “Café De Los Angelitos”, Montaner, acompañado de la orquesta del maestro Andrés Linetzky, cantó “El Día Que Me Quieras”, “Nostalgias”y“La Última Copa”, tres adelantos de “TANGO”, su próximo álbum que se estrenará el 24 de mayo, emocionando hasta las lágrimas a una Luna Park que ovacionó de pie.

Finalizando el concierto, los bises llegaron de la mano de “Amén”, con imágenes y voces en sincro de Evaluna, Mau y Ricky y Camilo en las pantallas del estadio. “Déjame llorar”, “La Gloria de Dios” y “La Cima del Cielo” fueron los temas elegidos para coronar estos históricos conciertos.

Ricardo Montaner - El Día Que Me Quieras (Video Oficial)

Por entradas agotadas, Montaner se presentará nuevamente en el Luna Park el próximo 24 de septiembre.

El viernes 1ro de abril,Montaner lanzó el videoclip de “El Día Que Me Quieras”, dirigido por Marlene Montaner, que ya supera 26 millones de vistas en YouTube. Sobre la canción, Montaner comentó:“El Día Que Me Quieras” es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad”.

Montaner expresó acerca de su próximo álbum “Tango”: “Es un proyecto que representa un sueño que comencé a gestar muchos años atrás. Este disco de tangos es cumplir una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde nací”.