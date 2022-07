Polina, la bomba sexy que cautivó a los espectadores de La Voz Argentina 2022

Tras su impactante presentación en sociedad en el ciclo La Voz Argentina 2022 que emite Telefe, desde ahora, la rusa más famosa sigue sorprendida por la celeridad con que su imagen escaló y por la impresionante respuesta del público argentino.

Polina sostuvo que: "una siempre se forma y sueña con vivir algo así pero cuando ocurre y sobre todo de esta manera vertiginosa y mágica tomás conciencia del compromiso que asumiste con quienes esperan de vos una performance más elevada que la anterior ante cada presentación. Quería verme así en la pantalla y sobre ese escenario. Tal cual como me vi, pero si algo definitivamente me sorprendió fue la calidez con que el público argentino me recibió. Fue muy shockeante".

Polina

Ya son muchos los que ven a este misil ruso de pura fortaleza y personalidad detonando la pantalla en la final de La Voz, pero sin embargo ella sostuvo que el certamen es un medio y no un fin.

Polina tiene 25 años, habla y canta en cuatro idiomas, es una excelente jugadora de Voley y para diferentes roles que debió asumir en actuaciones y clips aprendió Kickboxing y Artes Marciales Mixtas.

Tras ser consultado su manager, Jorge Zonzini, sobre la repercusión lograda el mismo contó que tras su presentación en el certamen de cantantes Polina recibió en forma inmediata propuestas para realizar colaboraciones con varios cantantes locales e internacionales, proyectos de conducción en TV, la participación en una miniserie de coproduccion extranjera y el acercamiento de varias marcas. Asimismo, trascendió que su manager, por su experiencia en estos formatos, le habría sugerido a Polina: "no ganes las próximas batallas, dale ventajas a tus rivales. No seas funcional al reality. Que el reality sea funcional a vos. Ya ganaste. El público te lo demostró".

Esta bomba sexy eslava tras vivir en Rusia, Canadá, Portugal y México dice creer haber recibido una contundente "llamada Kármica" que le indicaría que vino a la Argentina para quedarse y por lo que se pudo percibir de la devolución del público, Polina, tiene con que.