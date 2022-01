Ricardo Arjona celebra el billón de vistas del videoclip de "Fuiste Tú"

Con 25 shows sold out en Europa, Argentina y Chile, Arjona llegará a los Estados Unidos en una gira de más de 30 conciertos en las principales ciudades. Con plazas como New York, Miami y Puerto Rico que tuvieron que abrir segundas funciones ante el sold out de la primera función, hoy anuncia que los boletos para su concierto de Orlando se encuentran también agotados y que agrega cuatro conciertos más a su gira por Estados Unidos que dará su puntapié inicial el próximo 24 de marzo. Las ciudades que se suman al exitoso tour son: San Antonio (7 de abril), Atlantic City(21 de mayo), Tampa (2 de junio) y Fort Myers (5 de junio).