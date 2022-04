Sael lanza su nuevo sencillo "Infraganti"

Se sumerge en un suave flow de reggaetón mientras canta, “puso reggaeton y se nos fue el tiempo, la baby no le bajaba // me pidió que aprovechamos el momento que hace rato lo buscaba, pero no se notaba // y ahora estamos aquí, tu encima de mi, como yo lo soñaba”.

Dirigido por Deathofgian, "Infraganti'' nos lleva de paseo con Sael mientras canta sus versos por las calles de Miami en el famoso GT-R Skyline. La cámara lo sigue navegando por rampas y autopistas, invitando a sus fans a disfrutar del recorrido y ofreciendo la sensación de euforia y pasión de la historia a través de su juego de palabras. El vídeo muestra a un grupo de jóvenes junto con apariciones especiales del productor del tema, Taiko, abrazando la esencia de estar viviendo su juventud y compartiendo un momento intemporal con los demás durante una fogata íntima en la playa.

Con éxitos que acumulan más de 39 millones de vistas en YouTube y más de 1.4 millones de oyentes mensuales en Spotify, no cabe duda de que "Infraganti" creará un impacto. La carrera del fenómeno de la música latina ha ido por la vía rápida con éxitos como “Flaca” junto al dúo superestrella venezolano, Mau y Ricky, que acumuló más de 4.5 millones de vistas y más de 7 millones de reproducciones combinadas; “Esos Días”, que ha obtenido más de 7 millones de reproducciones; “Aja”, disfrutando de más de 2.8 millones de vistas y más de 4 millones de reproducciones combinadas; "Me Enseñaste (Remix)", que obtuvo más de 9 millones de vistas; y su versión original de "Me Enseñaste", que tiene más de 1.8 millones de vistas.

Este pasado mes de marzo, Sael realizó su debut en Lollapalooza 2022 en el Hipódromo de San Isidro en su ciudad natal, Buenos Aires. Presentándose intrépidamente para una multitud de miles de personas en uno de los festivales más dominantes del mundo, nos preguntamos ¿qué será lo próximo para El Pibe?