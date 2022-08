"Titirifeos", el espectáculo de humor con títeres que integra y hace de la educación un divertimento 

“Sinceramente lo que más nos reconforta es que venimos consiguiendo que nuestro mensaje quede grabado, por lo menos, en la mirada del público. Ver que los chicos y los grandes se fusionan en un grito pidiéndole a un malvado que no tale el bosque, te genera esa tranquilidad de saber que lo que están haciendo en el escenario algo bueno va a dejar. Y que cuando salgan del teatro, muy posiblemente el cuidado de los bosques sea el tema de conversación en el regreso a casa, en la cena de la noche. En todas partes me queda ese sabor, inclusive cuando vamos al interior, donde las familias conviven con la naturaleza más plenamente. Hemos viajado mucho, inclusive lo estamos haciendo actualmente gira que organiza el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires”, cuenta Puñales, ex músico de Attaque 77.