Ataque mapuche en Villa Mascardi: declararon los gendarmes y dijeron que les dispararon

mapuches-incendio-villa-mascardi.jpg Mapuches incendiaron un puesto de Gendarmería en Villa Mascardi (Foto: Luis Dates).

Por el momento no hay personas identificadas como posibles responsables del ataque. Sin embargo, las sospechas apuntan a miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

La conducta desplegada por los autores es similar a otros hechos violentos que la fiscalía les atribuye a integrantes de esa comunidad, que están imputados en causas penales por usurpación o daños.

Ataque mapuche: el testimonio de las víctimas

La denuncia fue llevada a cabo por el propietario de la cabaña Los Radales, ubicada en Villa Mascardi, en las inmediaciones del predio. "Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”, dijo Luis Dates, dueño de la cabaña afectada, al diario Río Negro.

Además, Dates agregó que el nuevo ataque lo realizó un “grupo más numeroso que otras veces”. Para él, los agresores encapuchados “quemaron un puesto de Gendarmería que habían puesto para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona”.

La casilla con los uniformados fue puesta en ese predio hace dos semanas, a unos 50 metros de distancia de la ruta nacional 40. Desde ese momento, en ese lugar había una guardia permanente de agentes federales.

Conflicto mapuche: Sergio Berni apuntó contra el Gobierno por los ataques

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni calificó al nuevo ataque de un grupo mapuche en Villa Mascardi como "un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía".

"Califico como un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía nacional lo que está ocurriendo en nuestra Patagonia", expresó Berni en su cuenta de Twitter.

"La Patria no se negocia con nadie; ni con los sectores económicos de poder, ni con los grupos radicalizados autodenominados mapuches".

Y remarcó: "Cada paso para atrás en nuestra historia de pueblo independiente, desde lo político, lo territorial y lo económico, nos costará sangre, sudor y lágrimas. Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla".