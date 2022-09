Baby Etchecopar apoyó a los fiscales de la causa Vialidad: "Las pruebas están"

“Los argumentos de los abogados son chicana, pero al parecer la señora va a tener una condena. Y por eso si va a tener una condena se puso a pensar en cuál es el poder supremo”. “Los argumentos de los abogados son chicana, pero al parecer la señora va a tener una condena. Y por eso si va a tener una condena se puso a pensar en cuál es el poder supremo”.

“Da vergüenza la fiesta de la primavera que se mandaron de compras por Nueva York. Realmente qué querés que te cuente, ya no hay más política para hablar”. “Da vergüenza la fiesta de la primavera que se mandaron de compras por Nueva York. Realmente qué querés que te cuente, ya no hay más política para hablar”.

“Hoy escuché que Alberto se quería postular de nuevo, se dan cuenta de que perdemos tiempo, nadie le dice que hizo el peor gobierno de la historia”. “Hoy escuché que Alberto se quería postular de nuevo, se dan cuenta de que perdemos tiempo, nadie le dice que hizo el peor gobierno de la historia”.

“Del lado de la oposición todos quieren ser Presidente, y del lado del Gobierno también, vamos a ser 47 millones de presidentes”. “Del lado de la oposición todos quieren ser Presidente, y del lado del Gobierno también, vamos a ser 47 millones de presidentes”.

“Estos nabos saben lo que pasa y les chupa un huevo todo, gobiernan con slogan, no le podés creer nada, a Cristina lo único que le importa es no ir presa ella ni los hijos. La señora lo único que quiere es que no la condenen, lo que están buscando es un indulto”. “Estos nabos saben lo que pasa y les chupa un huevo todo, gobiernan con slogan, no le podés creer nada, a Cristina lo único que le importa es no ir presa ella ni los hijos. La señora lo único que quiere es que no la condenen, lo que están buscando es un indulto”.

“Cristina quiere borrar su historia, pero su historia no se va borrar nunca, su historia queda como lo peor de la historia argentina”. “Cristina quiere borrar su historia, pero su historia no se va borrar nunca, su historia queda como lo peor de la historia argentina”.

“Quiero apoyar a los fiscales, no se dejen llevar por lo que dice Dalbón, las pruebas están y son tres toneladas que pesan sobre los hombros de la señora”. “Quiero apoyar a los fiscales, no se dejen llevar por lo que dice Dalbón, las pruebas están y son tres toneladas que pesan sobre los hombros de la señora”.

“Me encanta que sufran no por odio o venganza, sino para que sepan lo que sufrimos nosotros cuando gobernaron ustedes”. “Me encanta que sufran no por odio o venganza, sino para que sepan lo que sufrimos nosotros cuando gobernaron ustedes”.

Mirá el editorial de Baby Etchecopar