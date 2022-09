Baby Etchecopar aseguró que seguirá luchado para que Cristina Kirchner vaya a Tribunales

"No tiene que haber más sangre en Argentina. Me levanto el viernes con la sorpresa después de haberme solidarizado con Cristina, los atorrantes de Luis D'Elía, Ezequiel Guazzorra, el vocero de Pablo Moyano. Son los portadores del odio". "No tiene que haber más sangre en Argentina. Me levanto el viernes con la sorpresa después de haberme solidarizado con Cristina, los atorrantes de Luis D'Elía, Ezequiel Guazzorra, el vocero de Pablo Moyano. Son los portadores del odio".

"Acá nadie odia a nadie. Vamos a seguir hablando, hoy mi tema no es Cristina y el atentado porque está en manos de la Justicia. Hoy mi tema es las causas de Cristina"

"Estoy feliz de estar en la lista de D'Elía porque es un honor estar al lado de los compañeros que están al lado de los que luchan por la libertad de expresión".

"No vi que la oposición haya hecho un comunicado cojudo sobre la libertad de expresión. Nos quieren cercenar. Voy a seguir bregando para que Cristina vaya a Tribunales, si es culpable que sea condenada".

"Acá hay tres patas: los periodistas cuidamos a los políticos, los políticos a los jueces y los jueces a todos".

