Baby Etchecopar: "El Gobierno tiene la única misión de salvar a Cristina"

"Me pareció haber visto a Alberto Fernández cantando, abrazado a un parrillero. Lo vi entrar a Massa, que se preparó una entrada tipo Kennedy y vos decís: allá está el presidente y allá el que hace turismo".

"Si yo te paso dentro de 2 años los videos del irresponsable de Alberto Fernández, es una locura. Hebe de Bonafini luchó contra los militares y uno no entiende por qué habla de una pueblada. Todavía tenemos el olor a pólvora del 2001. Es la madre de los Montoneros, que secuestraron y mataron gente".

"Se precipita el final, vamos a seguir soportando a la oposición para que no caigan de boca. No hace nada el Gobierno, porque tiene la única misión de salvar a Cristina. Cristina quiere gobernar desde el caos, en 10 días va a haber caos".

"Es un final y no es feliz. Todavía no empezó la violencia y Dios quiera que no quiere. Según el Instituto Patria nos tienen que pasar por encima".

El editorial completo de Baby Ectchecopar

