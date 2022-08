Baby Etchecopar ironizó sobre el discurso de Cristina Kirchner: "Ya la juzgó la historia"

"Nos falta un PBI completo, se afanaron la Argentina, no pueden explicar el blanco, ni hablemos del negro". "Nos falta un PBI completo, se afanaron la Argentina, no pueden explicar el blanco, ni hablemos del negro".

"Si a mí me condenan a 12 años de prisión y soy inocente, la depresión que me agarra no me deja levantarme de la cama. Cristina Kirchner se levantó y fue a bailar, le bailó a la tropa para que la defienda".

"A Cristina Kirchner no se la juzgó antes porque eran Gobierno, porque apretaban a los jueces con Moreau, Parrilli, Taihaldde, los servicios y los carpetazos".

"Estoy harto de las berreteadas de Cristina Kirchner. Como si fuera poco, la señora terminó la locución diciendo que el marido era un trucho".

"Lo único que hizo fue demostrarnos a todos que es trucha, que es culpable".

"No me importa si Cristina se queda con los mil millones o va presa, a Cristina Kirchner ya la juzgó la historia. El 80% de los argentinos la ven como una corrupta".

Mirá el editorial de Baby Etchecopar