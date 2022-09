Baby Etchecopar le habló a Cristina Kirchner: "Acá no hay odio, hay un mal Gobierno"

“Hoy apareció Cristina con una valentía increíble después del horrible atentado que tuvo y pidió la pacificación de todos y se hizo cargo de los tres años de gobierno de ella”. “Hoy apareció Cristina con una valentía increíble después del horrible atentado que tuvo y pidió la pacificación de todos y se hizo cargo de los tres años de gobierno de ella”.

“Con el odio no gano nada, voy a perder las próximas elecciones. Perdón a todos por Luis D’elía, perdón por el gobernador, perdón a todos por los pelotudos que salieron a tirar un balde de mierda contra los que son oposición”. “Con el odio no gano nada, voy a perder las próximas elecciones. Perdón a todos por Luis D’elía, perdón por el gobernador, perdón a todos por los pelotudos que salieron a tirar un balde de mierda contra los que son oposición”.

“Pero no pasó eso, primero dijo la mentira que la había llamado Francisco, es mentira, acomodó el discurso a la galería. Después dijo ‘quiero saber qué le pasa a mi pueblo para cuando vuelva’”. “Pero no pasó eso, primero dijo la mentira que la había llamado Francisco, es mentira, acomodó el discurso a la galería. Después dijo ‘quiero saber qué le pasa a mi pueblo para cuando vuelva’”.

“Este Gobierno es suyo Cristina, y todo el desastre que hace este Gobierno”. “Este Gobierno es suyo Cristina, y todo el desastre que hace este Gobierno”.

“Señora lo primero que tiene que hacer es hacerse cargo. Ahora díganle a su empleado que no me marque con el dedo, acá no hay odio, acá hay un mal Gobierno, de un hombre que lo eligió usted”. “Señora lo primero que tiene que hacer es hacerse cargo. Ahora díganle a su empleado que no me marque con el dedo, acá no hay odio, acá hay un mal Gobierno, de un hombre que lo eligió usted”.

Mirá el editorial de Baby Etchecopar